بداية كروية جيدة..

محلية

نعم ومن غير مجاملة لأي ناد اعتقد ان نتائج أول جولتين من بطولة الدوري الممتاز تعتبر جيدة من حيث المستوى والنتائج... وهذا دليل على ان الاندية اهتمت باللعبة مرة اخرى بناء على ما نشاهده في استقطابهم لبعض اللاعبين في سوق انتقالات اللاعبين المحلية والتي بالتأكيد ستعطي فرق المؤخرة الفرصة لرفع مستواهم الفني. ولا اخفي ايضا بأن مستويات بعض اللاعبين المحليين افضل بكثير من مستوى بعض المحترفين (بوربع) حيث انهت بعض الاندية الكبيرة علاقتها ببعض من هؤلاء المحترفين بناء على ما قدموه من مستوى متواضع خلال ستة اشهر منذ بدء العودة للعب المباريات خلال هذه الازمة.

اذاً فما هو المطلوب الآن لاستمرار هذا المستوى الفني «الجيد!»؟ الاجابة هي:

? هو التزام اللاعبين بالحصص التدريبية.

? واللعب للفوز فقط.

? قراءة جيدة من المدرب لاحداث المباراة التي يلعبها فريقه، فالمدرب يجب ان يقرأ المستوى الفني للفرق الاخرى لكي يستطيع ان يطبق التكتيك المناسب لكل فريق... إلخ

? واقول للفرق الكبيرة (سمعة وشهرة وتاريخ) لا تستهينوا بأي ناد من اندية الدوري الممتاز.

? ورسالتي الاخيرة للاتحاد المعني بهذه اللعبة ان يطور من مستوى الحكام والتركيز على ادائهم في اي مباراة يحكمونها ولا يكفي مراقب واحد عليهم وانما نريد «لجنه تقييم» خاصة لكل حكم بعد كل مباراة يديرها.... فالتنافس يحتاج قاضياً عادلاً... والله من وراء القصد.

