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وطن النهار

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تحرير 32 مخالفة ورفع 20 سيارة مهملة بالجهراء


نفذ الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولاته الميدانية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي للمحافظة والتأكد من مستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة. وأوضح مراقب النظافة العامة مشعل الديحاني أن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالادارة في منطقة كبد اسفرت عن رفع 942 م3 من المخلفات ورفع 20 سيارة مهملة، تحرير 16مخالفة للائحة النظافة، تحرير 6 مخالفات اشغال طرق، 10 مخالفات بائع متجول فضلا عن عمل لوحات ارشادية لتوعية المواطنين والمقيمين بلوائح البلدية، لافتا الى تواصل الفريق في تنظيف منطقة كبد حتى الانتهاء منها.


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