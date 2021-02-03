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قبل البدء بإزالة موقع المعادن في المشروع الإسكاني

«البلدي»: فريق لتقييم موجودات جنوب سعد العبدالله وحصرها في محاضر رسمية

فايز الزعل
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الأربعاء 03 فبراير 2021

تقدم رئيس لجنة الجهراء في المجلس البلدي المهندس حمود عقله العنزي الى البلدية بطلب فريق عاجل من وزارة المالية لتقييم الموجودات الخاصة في موقع المعادن في موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني قبل البدء بالازالة مع ضرورة صدور مذكرة قانونية من الادارة القانونية تبين كل الاجراءات والتدابير المطلوبة اتخاذها قبل واثناء الازالة لتجنب أية ثغرات ممكن أن تستغل لاحقا.
وشدد العنزي في تصريح صحافي على ضرورة ان يتم طلب فريق من وزارة المالية يقوم بحصر وتقييم جميع الموجودات الخاصة بموقع المعادن ويتم جردها وتثبيتها في محاضر رسمية لتجنب الدخول في تعقيدات مالية وقانونية وتفويت الفرصة على فتح سقف مطالبات تعويضات لاحقا.
وحمل البلدية المسؤولية كاملة لضرورة الاخذ بالاراء القانونية قبل واثناء الازالة وجرد الموجودات مع أخذ جميع التدابير الاجرائية الاحترازية تجنب بلدية الكويت منازعات قضائية طويلة.


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