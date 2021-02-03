«البلدي»: فريق لتقييم موجودات جنوب سعد العبدالله وحصرها في محاضر رسمية

وطن النهار

تقدم رئيس لجنة الجهراء في المجلس البلدي المهندس حمود عقله العنزي الى البلدية بطلب فريق عاجل من وزارة المالية لتقييم الموجودات الخاصة في موقع المعادن في موقع جنوب سعد العبدالله الاسكاني قبل البدء بالازالة مع ضرورة صدور مذكرة قانونية من الادارة القانونية تبين كل الاجراءات والتدابير المطلوبة اتخاذها قبل واثناء الازالة لتجنب أية ثغرات ممكن أن تستغل لاحقا.

وشدد العنزي في تصريح صحافي على ضرورة ان يتم طلب فريق من وزارة المالية يقوم بحصر وتقييم جميع الموجودات الخاصة بموقع المعادن ويتم جردها وتثبيتها في محاضر رسمية لتجنب الدخول في تعقيدات مالية وقانونية وتفويت الفرصة على فتح سقف مطالبات تعويضات لاحقا.

وحمل البلدية المسؤولية كاملة لضرورة الاخذ بالاراء القانونية قبل واثناء الازالة وجرد الموجودات مع أخذ جميع التدابير الاجرائية الاحترازية تجنب بلدية الكويت منازعات قضائية طويلة.

