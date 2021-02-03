الحمود بحث مستجدات مبنى الركاب «T2»

وطن النهار

ناقشت اللجنة العليا لمتابعة مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) في مطار الكويت الدولي برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود في اجتماعهــا الثـــالث بحضـــور ممثلـــي وزارة الداخلية ووزارة الاشغال ووزارة المــاليــة ووزارة الكهـــرباء والمـــاء والهيئـــة العامة للطـــرق والادارة العـــامة للجمـارك والامـــانة العامة للتخطيط والتنمية وبلدية الكويت، آخر المستجدات المتعلقة بمــراحـل العمل للمشروع.

وتناولــت اللجنة الخطــوات اللازم اتخــاذها للاسراع في تنفيذ الانشاء بالوقت المطلوب وطبقا للمواصفات والمعايير المحـــددة، كما ثمنت اللجنة الجهود المبذولة للتنسيق والتعاون بين جميع الجهات لانجاز المشروع.

