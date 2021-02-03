وزيرة الهجرة: المصريون على قدر المسؤولية

وطن النهار

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، هشام محمد عبد العزيز، رئيس لجنة المساعدات الانسانية في الكويت، لبحث دور اللجنة في مساعدة المصريين بالخارج على مدار سنوات، وما بذلته من جهود مضنية خلال جائحة كورونا لمساعدة المصريين في الخارج ضمن مبادرة «خلينا سند لبعض».

من ناحيتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم دور المصريين في الخارج خلال جائحة كورونا بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية في الكويت، مؤكدة أنهم على قدر المسؤولية دائما، كما أشادت بدور الدكتور رفعت حليم راعي لجنة المساعدات الانسانية في الكويت، لما يمتاز به من وطنية وحب لمصر ولا يدخر جهدا لمساعدة المحتاجين، قائلة: «د. حليم يعتبر نفسه سفيرا لمبادرة خلينا سند لبعض، فهو يقوم بعمل الخير دائما دون مقابل، التقيته خلال زيارتي للكويت وتعرفت على دوره الرائع».

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الهجرة، وتمت مناقشته مع الجهات المختصة ليتم اصداره متضمنا «صندوق رعاية المصريين بالخارج»، والذي يسهم في حل مشكلات المصريين في الخارج، سواء العالقين أو الحالات الانسانية الحرجة التي تحتاج لتدخل عاجل.

من ناحيته، أوضح هشام محمد عبد العزيز، رئيس لجنة المساعدات الانسانية في الكويت، أن اللجنة تعمل على مدار 30 عاما في خدمة المصريين بالكويت والعمل على حل مشكلاتهم، بالتنسيق مع الجهات المختلفة بدولة الكويت الشقيق، ومساعدة الأسر المصرية التي تأثرت خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وكذلك الشباب الذين تأثرت أعمالهم بالجائحة.

وتابع عبد العزيز، أن اللجنة حرصت على مدار سنوات عملها على حل مشكلات الغارمين ومخالفي الاقامة ومساعدتهم في تذاكر العودة، والمرضى بالمستشفيات الذين يحتاجون المساعدة، بالاضافة للمساعدة في نقل الجثامين، وتوفير المواد الغذائية بالتنسيق مع كبرى المحالّ التِجارية بالكويت، وذلك برعاية الدكتور رفعت حليم الذي يبذل قُصارى جهده في دعم جهود اللجنة.

من جانب آخر ثمن المنسق العام لملتقى المصريين في الكويت (شباب الخير) هاني كمال اشادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بملتقى المصريين في الكويت «شباب الخير التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها لمشاركتها الايجابية والميدانية في دعم المشروع القومي لتطوير القري المصرية الذي يأتي في اطار المبادرة الرئاسية التي تستهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وذلك من خلال تنفيذ الملتقى لعدة حملات بعدة قرى من أهمها تركيب وصلات المياه في بعض قرى محافظة الفيوم فضلا عن توزيع بطانيات في حي «الأسمرات» وكراتين دعم العمالة المتضررة من جائحة «كورونا» وتوزيع مستلزمات طبية ووقائية لثلاث مستشفيات خلال الموجة الثانية من الجائحة وعدد من الكراسي المتحركة لذوى الهمم من فئة غير القادرين.

وقال كمال في تصريح صحافي: لقد أسعدتنا هذه الاشادة التي أتت من قيادة وزارة المغتربين وشؤون المصريين في الخارج والتي تعني بأن عملنا الذي نبتغي به مرضاة الله تعالي ودعم أهلنا في ام الدنيا قد حقق الهدف المرجو منه، كما أن هذه الاشادة حملتنا مسؤولية أكبر وحفزت هممنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق رسالتنا الانسانية وان شاء الله سنكون على قدر هذه المسؤولية.

وتابع قائلاً: نحن وان كنا نعيش خارج الوطن الا أن الوطن يعيش فينا نتحرك به ونشعر بالرغبة الدائمة لخدمته أينما كنا وفي هذا الاطار ولأجل هذا الهدف النبيل قمنا باشهار الملتقى داخل مصر تحت اسم مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية بحيث أصبح كيانا أصله ثابت في مصر وفروعه فى السماء يغزل الوان علم مصر اينما كان وكل ما ننجزه يتم عيانا بيانا فليس لدينا ما نخفيه ونترك دائما أعمالنا تتحدث عن نفسها ومانحن الا همزة وصل بين الوطن الأم وبين المصريين في الخارج الذين نجد من الكثير منهم كل تعاون ودعم يتناسب مع نبل الهدف، ولهذا فقد سعدنا بأن أعمالنا مرصودة من قبل الوزيرة نبيلة مكرم التي تابعت أعمالنا وانجازاتنا خصوصا ونحن نعمل في صمت فلسنا طلاب شهرة ولا نسعى الا لتجسيد الانسانية في أسمى معانيها وتقديم نموذج مشرف للمصريين في الخارج (نلتقي لنرتقي) والذين تبقى قلوبهم تخفق بحب مصر رغم بعدهم عنها بأجسادهم آلاف الأميال والذين يسعون الى الخير ويتنافسون في محرابه تجسيدا لقول الحق عز وجل (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).

واستطرد كمال قائلا: لقد قمنا في الفترة الأخيرة بانجاز 25 وصلة مياه في محافظة الفيوم من خلال التعاون مع مؤسسة «صناع الخير» اذ لم يكن لنا بروتوكول تعاون مع شركة المياه في مصر وهي شركة قطاع عام الا أننا قمنا أخيرا بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيتيح لنا التعامل مباشرة مع شركة المياه والذي سيبدأ بالفعل خلال الأيام المقبلة من خلال خطة مدتها ستة أشهر سيتم خلالها تنفيذ 100 وصلة مياه على مراحل تحت شعار (وصلة مياه تساوي حياة) وذلك في القرى الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

