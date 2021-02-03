الصافي: الجارالله أسهم في تعزيز العلاقات الكويتية - العراقية

وطن النهار

قال السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي: بدأت تجربتي في العمل مع نائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله، ضمن اللقاءات الثنائية التي جمعت البلدين الشقيقين عام 2012 في بغداد، خلال انعقاد اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية الوزارية المشتركة، فتلمست فيه خصالاً كثيرة، كما وشاءت الصدف أن اعمل معه عن قرب خلال تسلمي منصب سفير جمهورية العراق عام 2020.

وأضاف أن للسفير خالد الجارالله مواقف كثيرة، حيث قدم دعما حقيقيا للعراق في المحافل الدولية والعربية، سواء في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال مقررات وزارة الخارجية الكويتية الداعمة للعراق، والحرص على سيادته وأمنه واستقراره، اضافة لتسهيل أعمال السفارة منذ تاريخ افتتاحها، وتقديم العون المستمر خلال المحن التي مرت على العراق منذ عام 2003، وخلال الحرب ضد الارهاب الداعشي، والتعاون والتنسيق الثنائي وعمل المؤتمرات الدولية لاعادة أعمار العراق وأخرها في عام 2018، وكذلك التعاون الجاد والمستمر خلال تفشي وباء كورونا، وحصول الاضطراب الاقتصادي العالمي، التي عمل فيها البلدان على تقليل الآثار السلبية للوباء، واتخاذ القرارات المشتركة في المنظمات العالمية، الأمر الذي دفع بالبلدين لتجاوز الأزمات وتجاوز أثارها، من خلال العمل الجاد والتواصل المستمر والدفع بالمعوقات نحو الحل.

وختم بقوله: سنبقى على تواصل مع عميد الدبلوماسية الكويتية لسنوات قادمة بإذن الله، من اجل الدفع بالعلاقات العراقية - الكويتية لآفاق أرحب، فهو الذي ساهم ببناء الجزء الكبير منها.

