ندوة افتراضية حول جسور الثقافة بين مصر والكويت

وطن النهار

تحت رعاية السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، نظم المكتب الثقافي المصري ندوة افتراضية ثقافية بعنوان «جسور ثقافية ممتدة بين مصر والكويت» بحضور عدد من المثقفين والأدباء الكويتيين، وعدد من أبناء الجالية المصرية، وأعضاء المكتب الثقافي المصري.

في مستهل الندوة، رحب الدكتور عماد حشيش -الملحق الثقافي المصري رئيس المكتب الثقافي بالحضور والمحاضرين مُشيدا بمتانة وعمق العلاقات المصرية – الكويتية التي تمتد وتتلاقى جسورها في محبة الثقافة العربية، وشارك في الندوة الدكتور/ فيصل حافظ - أستاذ التاريخ الاسلامي بكلية الآداب جامعة الكويت والدكتور حمد القحطاني- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة الكويت.

وأبرز الدكتور فيصل حافظ النهضة التعليمية والثقافية في الكويت في عيون الصحافة المصرية مُستعرضا عمق العلاقات بين مصر والكويت وتجذرها بين الشعبين الشقيقين، موضحا كيف اهتمت الصحافة المصرية بالحركة الثقافية في الكويت والنهضة التعليمية التي شهدتها البلاد في القرن الماضي، ومدى اهتمام الصحافة المصرية التي تابعت النهضة الكويتية متابعة حثيثة، وخصصت أعداد من اصداراتها في هذا الصدد، والتي شملت انشاء المدارس بأنواعها المختلفة وانشاء جامعة الكويت وتبادل ارسال البعثات التعليمية بين مصر والكويت، وانشاء دائرة المطبوعات الكويتية، ومتحف الكويت، هذا الى جانب التعاون العلمي والثقافي بين البلدين الذي يشمل التعليم والمسرح والفنون والصحافة وغيرها.

وتناول الدكتور حمد القحطاني تاريخ العلاقات المصرية -الكويتية وعمقها والتي تعود لعصر محمد علي باشا، وكذا التطور التاريخي لتلك العلاقات في كل مرحلة على مر الفترات التاريخية المختلفة مثل: ارسال الطلاب الكويتيين الى مصر لتلقي العلم، واستقدام المدرسين المصريين الى الكويت، موضحا كيف ترسخت تلك العلاقات وتشعبت في مصر ولاسيما في أعقاب ثورة يوليو 1952.

