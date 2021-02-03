الحسيني مستشاراً قانونياً لرئيس البرلمان العربي

وطن النهار

وافق مكتب البرلمان العربي أمس الثلاثاء على تعيين المستشار الكويتي خالد الجارالله الحسيني مستشارا قانونيا لرئيس البرلمان «في ضوء ما يتمتع به من خبرات أكاديمية ومهنية متميزة».

وأوضح البرلمان فى بيان صحافي ان موافقته على التعيين «جاءت بناء على الخبرات العديدة التي يتمتع بها المستشار خالد الجارالله الحسيني» منوها بعمله كمحام أمام المحكمة الدستورية والتمييز في الكويت وكونه عضوا بـ(جمعية المحامين الكويتية) ومحكما بمركز التحكيم بها. وأعرب مكتب البرلمان العربي عن ثقته التامة بأن المستشار الحسيني «سيمثل اضافة نوعية في تطوير عمل البرلمان العربي خلال الفترة القادمة».

وأشار الى ان المستشار الحسيني أعرب من جانبه عن خالص شكره وتقديره لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي ولمكتب البرلمان على هذه الثقة متمنيا أن يكون على قدر هذه المسؤولية الكبيرة وأن يؤدي مقتضياتها على أكمل وجه.

