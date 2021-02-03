الطريجي: الخالد عازم على اجتثاث الفساد وحسم الملفات

وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد.

والتقى الغانم كلا على حدة سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح بن عامر الخروصي، وسفير الجمهورية التونسية لدى الكويت الهاشمي عجيلي، وسفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت عائشة كويتاك، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ قانغ، وسفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني.

من جانبه، قال النائب د.عبدالله الطريجي انه التقى أمس سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد، وتباحث معه في العديد من القضايا والملفات التي تتطلب تعاونا حكوميا من اجل حسمها والانتهاء منها، مشيرا الى ان الخالد ابدى تعاونا ورغبة جادة في التوصل الى توافق مع المجلس حيال القضايا والقوانين المطروحة.

وأضاف الطريجي في تصريح صحافي انه نقل لرئيس الحكومة ضرورة وضع مواجهة الفساد واجتثاثه في سلم الأولويات، الى جانب تعديل قوانين الانتخاب والجرائم الالكترونية، وضبط التركيبة السكانية المختلة، وتوفير فرص العمل للكويتيين، والابتعاد تماما عن جيب المواطن ومكتسباته في اي معالجة حكومية لعجز الميزانية. وأكد الطريجي انه نقل للخالد ضرورة طي ملف المصالحة الوطنية ليعود المواطنون الى بلدهم معززين مكرمين، خصوصا ونحن نعيش اجواء الاحتفال بالعيد الوطني، لافتا الى ان سموه ابدى تفهما لهذه الرغبة، وحرصا على تعاون المجلس مع الحكومة في حسمه.

وأوضح ان اللقاء تطرق الى اهمية الانتهاء من التشكيلة الحكومية في القريب العاجل من اجل استئناف الجلسات واقرار القوانين المنتظرة، مشيرا الى انه شدد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة في اختيار الوزراء الأكفاء القادرين على تنفيذ برامج ومشاريع الحكومة، والتعاون مع المجلس في الدفاع عن مصالح الشعب وأمواله.

