القطان: راتب كامل لراعي المعاق المبتعث

وطن النهار

تقدم النائب د..علي القطان باقتراح برغبة بمنح المبتعث المكلف برعاية معاق خلال دراسته بالخارج راتبا كاملا من غير خصم.

وقال في صدر اقتراحه: نظرا لوجود عدد كبير من الأسر التي لديها افراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولما كانت هذه الفئة تتطلب رعاية خاصة من احد افراد الأسرة الذي قد يكون لديه الرغبة والفرصة للخروج في بعثة دراسية من خلال جهة عمله حسب متطلبات وشروط ديوان الخدمة المدنية.

ونظرا لحاجة المبتعث المكلف برعاية معاق خلال دراسته بالخارج من تذليل للعقبات، وبما ان رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تشكل احدى اولويات الدولة لخلق فرص متكافئة للمعاقين مع غيرهم من الأصحاء بما يكفل لهم الاعتماد على النفس والعيش بحرية وكرامة.

وأضاف: ونظرا لعدم وجود مزايا دراسية تدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم من القائمين على رعايتهم، فانني اقترح ان يستحق الموظف المبتعث الذي يرعى معاقا اعاقة شديدة او متوسطة راتبا كاملا من غير خصم لأي بدلات بشرط ان يكون المعاق مرافقا للمبتعث في بلد الدراسة، ويتحمل ديوان الخدمة المدنية الرسوم الدراسية للمعاق من سن 3 سنوات حتى سن 18 سنة.

