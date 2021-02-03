الصيفي يستفسر عن أعداد المستهدفين بلقاح «كورونا»

وطن النهار

وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود حول توزيع لقاح فيروس كورونا في الكويت. وطلب افادته بجدول زمني مفصل بتوزيع لقاح «كورونا»؟ وجدول يوضح عدد المستفيدين من اللقاح ونسبتهم من العدد المستهدف مقسمين حسب الفئة العمرية من المواطنين والمقيمين. واستفسر ما اسم الشركة المصنعة للقاح «كورونا» التي تعاقدت معها الوزارة؟ وما مبررات اختيارها من بين بقية الشركات المنافسة؟ كما طلب كشفا يتضمن عقود الشراء والترسيات والأوامر المباشرة والممارسات العامة او المحدودة وغيرها من قرارات تتعلق بتوريد لقاح «كورونا» حتى تاريخ ورود السؤال. وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود حول توزيع لقاح فيروس كورونا في الكويت. وطلب افادته بجدول زمني مفصل بتوزيع لقاح «كورونا»؟ وجدول يوضح عدد المستفيدين من اللقاح ونسبتهم من العدد المستهدف مقسمين حسب الفئة العمرية من المواطنين والمقيمين. واستفسر ما اسم الشركة المصنعة للقاح «كورونا» التي تعاقدت معها الوزارة؟ وما مبررات اختيارها من بين بقية الشركات المنافسة؟ كما طلب كشفا يتضمن عقود الشراء والترسيات والأوامر المباشرة والممارسات العامة او المحدودة وغيرها من قرارات تتعلق بتوريد لقاح «كورونا» حتى تاريخ ورود السؤال.