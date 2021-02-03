المطر يطالب بتوزير ذوي الاحتياجات الخاصة

وطن النهار

دعا النائب د. حمد المطر بان يشمل التشكيل الوزاري الجديد تمثيلاً لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالباً الحكومة بأخذ التجربة البريطانية في اختيار الوزراء ومحاربة الفساد بعين الاعتبار.

وشدد في تصريح للصحافيين على ان اتخاذ قصة الوزير البريطاني دفيد بلانكيت عظة وعبرة في كيفية اختيار الوزراء ومحاسبة الفاسدين.

وذكر المطر ان بلانكيت كان وزيراً للتربية ثم وزيراً للداخلية ثم وزيراً للهجرة في الحكومة البريطانية، معتبرا انه مثال على كيفية اختيار وزراء رجالات دولة وكيف تتم محاسبتهم.

ولفت الى ان هذا الوزير البريطاني كان اعمى لا يرى ولكنه كان اعمى البصر وليس البصيرة، مضيفا ان الطريقة التي تمت بها استقالته هي عبرة وعظة في طريقة استقدام رجالات الدولة بعيدا عن المحاصصة وكيفية محاسبتهم.

وأوضح ان ديفيد بلانكيت تم فصله من حزبه ثم تقدم باستقالته بسبب طلبه استثناء مربيته للحصول على تأشيرة لمدة 3 اسابيع فقط.

