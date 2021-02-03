سنتان حبساً لمرشح وامرأتين بتهمة شراء الأصوات

وطن النهار

قضت محكمة الجنايات امس بحبس مرشح بالانتخابات السابقة ومواطنتين سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية شراء الأصوات والامتناع عن النطق بعقاب 4 مواطنات في قضية شراء اصوات في الدائرة الرابعة لانتخابات امة 2020.

وأسندت النيابة الى المتهم الأول بانه قام برشوة انتخابية عندما قام بشراء اصوات بواسطة المتهمات الثانية الى الرابعة بأن امد المتهمة الثانية «زوجته» بالمبالغ المالية حيث قامت باعطائها للمتهمة الخامسة لحملها على التصويت له في انتخابات مجلس الامة المقبلة

وأسندت النيابة الى المتهمات من الثانية حتى الرابعة انهن اعطين -المتهمة الخامسة- مبلغ 200 دينار لحملها على التصويت للمتهم الاول وشرعن باعطاء ناخبة «المتهمة السادسة» باعطائها 200 دينار للتصويت للمتهم الاول واوقف اثر الجريمة لسبب خارج عن ارادتهن بمداهمة الشرطة لمكان الواقعة والقبض عليهن في حين اتهمت المتهمة السابعة بالاشتراك مع المتهمات من الثانية حتى الرابعة في شراء الاصوات.

يذكر ان وزارة الداخلية اعلنت عن ضبط عملية شراء اصوات انتخابية لصالح مرشح لانتخابات مجلس الامة في الدائرة الرابعة.

وذكرت ادارة العلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية- في بيان صحافي - ان معلومات وردت الى ادارة مباحث محافظة الفروانية، تفيد بوجود عملية شراء اصوات لصالح احد المواطنين في الدائرة الانتخابية الرابعة.

وأضافت انه تم تكثيف التحريات التي اكدت وجود منزل في احدى مناطق الدائرة تجرى داخله ادارة عملية شراء الأصوات لصالح هذا المواطن؛ حيث تم على اثرها استصدار الاذن القانوني اللازم لتفتيش المنزل وضبط المشاركين في هذه العملية، وكذلك المبالغ النقدية والأوراق الخاصة بعمليات البيع، وضبط كل ما يظهر عرضا اثناء عملية التفتيش.

