باسل الصباح: تأثيث غُرف الاستراحة والخفارة

وطن النهار

وجَّه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح مديري المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة إلى حصر غرف استراحة الأطباء وغرف الخفارة، واستراحة التمريض والفنيين والإداريين، والوقوف على ما تحتاجه من صيانة وتأثيث.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن التوجيه جاء انطلاقا من حرص وزارة الصحة على حقوق ومكتسبات الكوادر الصحية والإدارية العاملة في الوزارة، والتي تعتز بكفاءتها وتضحياتها المشهودة، وضمان تحقيق سبل الراحة والأمان المستحقة للطواقم الطبية والفنية والإدارية.

إلى ذلك، أكد أمين صندوق الجمعية الطبية د. محمد العبيدان أن الجمعية تواصلت مع الطبيب الذي تم تحويله الى التحقيق في وزارة الصحة بسبب تصويره غرف «خفارة الأطباء» ومع قيادات الوزارة، مشيراً الى انه تم حفظ التحقيق مع الطبيب ولن يحصل على أي عقوبة.

وشدد العبيدان على أن الجمعية تؤيد ما طرحه الطبيب المحال للتحقيق بسبب موضوع غرف خفارة الأطباء، حيث ان أغلبية هذه الغرف مر عليها أكثر من 15 سنة دون تجديدها، وتحتاج الى الوقوف عليها لضمان بيئة مناسبة لمثل هذه المهنة.

وبين أن الجمعية الطبية أثارت هذا الموضوع في أكثر من مناسبة أثناء اجتماعاتها مع قيادات الوزارة، لافتا الى ان هذا استحقاق دون أدنى شك، حيث ان توفير بيئة صحية ومريحة للأطباء من شأنه تقديم خدمات طبية قليلة الأخطاء وآمنة للمرضى.

وبين العبيدان ان الجمعية الطبية تقف مؤيدة لطبيبها، مؤكدة سلامة نيته وصدقها في تحسين المستوى المرفقي للمستشفيات.

وشددالعبيدان على دعم اتباع كل الاجراءات الرسمية في المطالبات والبعد عن الوقوع في الأخطاء القانونية ومنها تصوير المرافق الحكومية.

واوضح العبيدان ان الجمعية هي بيت الأطباء والمدافع الأول عن حقوقهم واستحقاقاتهم، ولن تتوانى في حفظ كرامة منتسبيها والدفاع عنهم.

