«الزكاة» ناقش مؤشرات الأداء

وطن النهار

ترأس وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة، عيسى الكندري، اجتماعا لمجلس إدارة بيت الزكاة.

وأثنى على جهود أعضاء مجلس الادارة في النهوض بمسيرة البيت الخيرية والوصول به لهذه المكانة المتميزة في مجال العمل الخيري والإنساني.

بدورهم، تقدم أعضاء مجلس إدارة البيت بالتهنئة للوزير الكندري بمناسبة توليه الوزارة ورئاسة مجلس الإدارة، متمنين له التوفيق والسداد.

واستعرض المجلس التقارير المرفوعة حول نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وما اتخذته من قرارات وتوصيات واتخذ حيالها القرارات اللازمة، كما تم استعراض تقرير مؤشرات الأداء وسير العمل في قطاعات البيت المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2020، واحصائيات المستفيدين من مساعدات وأنشطة البيت، واتخذ المجلس حيالها التوصيات والقرارات اللازمة. وتناول المجلس أيضا تقرير سير العمل في متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية التشغيلية لعام 2019/2020، ومؤشرات الأداء في تنفيذ الخطة، كما قرر المجلس الموافقة على الميزانية التقديرية للزكاة والخيرات للسنة المالية 2021 المعتمدة من لجنة الرقابة والتدقيق، وكذلك الموافقة على تعيين مكتب تدقيق الحسابات الخارجي للتدقيق على حسابات البيت المالية بناء على مذكرة لجنة الرقابة والتدقيق.

