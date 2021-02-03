مكتب وزير الشباب أطلق «معركة الجامعات»

وطن النهار

أعلن وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب د. مشعل الشاهين الربيع عن إطلاق مسابقة «معركة الجامعات للإنتربينور» وتعد هذه الأولوية جزءا من عدة برامج متكاملة ضمن مشاريع السياسة الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء في إطار إنجاز المشاريع والبرامج المرتبطة برؤية كويت جديدة 2035.

وأشار الربيع إلى أن مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب يهدف إلى دعم وتطوير الشباب الكويتي بشتى المجالات المختلفة، والعمل على استثمار قدراتهم وإمكاناتهم وتوفير جميع أشكال الدعم والمساندة لهم في حال مواجهتهم أي تحديات، وأن إطلاق الأولوية في نسختها الأولى تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب لخلق إجابات مبتكرة لتحديات المجتمع والانخراط في بلد أكثر استدامة.

وأوضح الربيع أن الأولوية عبارة عن مبادرة محلية يمكن لجميع طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة ومعاهد التعليم التطبيقي في الكويت المشاركة بها، وتستهدف تقديم الشباب من الجنسين أفكارهم الجديدة لمشاريع قادرة على أن تعمل على تنمية المجتمع وإحداث أثر إيجابي، وتعتبر فرصة لتبادل الأفكار وتطويرها والعمل على تنفيذها.

