هدى أحمد: عسل النحل يعزز الصحة العامة للحامل والجنين

وطن النهار

أكدت د. هدى أحمد مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي، أن العسل يعزز الصحة العامة للحامل والجنين لإحتوائه على العديد من المواد الغذائية المتكاملة والانزيمات والمركبات البيولوجية النشطة والمساهمة في علاج العديد من الأمراض، والوقاية من الكثير من الامراض، وباحتوائها على الفيتامينات، مثل: فيتامين (A،C) فضلاً عن العديد من المعادن المهمة والنادرة. وفي سياق متصل، قالت الدكتورة خلال تصريح صحافي لها عن دور العسل في تعزيز الصحة العامة للحامل والجنين : إن العسل يقلل و بشكل جيد من الشعور بالغثيان، والرغبة في القيء لدى المرأة الحامل، فضلاً عن تميز العسل في منع حدوث المشاكل الخاصة بحرقة المعدة، والإحساس بالألم لدى المرأة الحامل ويطهر جسمها من الجراثيم ويقيها الى حد كبير من الإصابة بتسمم الحمل نظرا لأثر العسل على تحسين وظائف الكلى وتخفيض ضغط الدم المرتفع وتخليص الجسم من احتباس السوائل.

