«نزاهة»: المواطنون شركاء في جهود مكافحة الفساد

وطن النهار

أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تقرير المواطن الأول (2019/2020) تحت عنوان «لنـكـن وطـــن النزاهـــة».

استهدف التقرير نشر انشطة ومهام وانجازات الهيئة التي قامت بها (نزاهة) خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 31/3/2020، حيث يخاطب جميع المواطنين بأعتبارهم شركاء رئيسين في جهود مكافحة الفساد، وتوسيع نطاق المعرفة المجتمعية بأدوار الهيئة في حماية المال العام وارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية، وحماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة.

وراعى التقرير عدة نقاط في اعداد واصدار التقرير ومنها شفافية المعلومات وسهولة عرضها وتوضيح اختصاصات الهيئة من واقع الاعمال المحققة، متضمنا النسب البيانية والاحصائية بالتقرير مع مراعاة تبسيط المحتوى وتنفيذه بطريقة عصرية ومختصرة تمكن القارئ من سهولة الوصول للمعلومات.

ويشمل التقرير والذي تم تدشينه عبر موقع الهيئة الالكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، عدة موضوعات منها تعريف موجز عن الهيئة واختصاصاتها وبيان موجز عن نتائج اعمال قطاعاتها الرئيسة ومنها البلاغات والذمة المالية والوقاية مشتملة لدراسات في الرشوة ومؤشر مدركات الفساد،وتعريف باستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) ومعلومات عن الهيئة.

وتضمن تقرير المواطن لمحة عن «نزاهة» واختصاصاتها ومهامها والتي تحدد في 5 مهام تشغيلية وهي الرقابة والتوعية وتلقي اقرارات الذمة المالية وفحصها، كذلك تلقي البلاغات ورصد جرائم الفساد واسترداد الأموال وحماية المبلغين، بالاضافة الى التعاون الدولي ووضع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ولفت التقرير الى ان الفئات التي يسري عليها قانون نزاهة هي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلو الدولة في عضوية مجالس ادارات الشركات المساهمة كذلك فئات وظيفية ذات طبيعة خاصة.

وأكد ان مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، وأن تعزيز قيم وقواعد النزاهة جزء اصيل من استراتيجية الكويت لتقرير النزاهة ومكافحة الفساد، موضحاً في الوقت نفسه ان الاستراتيجية ترتكز على 4 محاور تنقسم الى 13 اولوية و47 مبادرة، مبيناً ان شركاء «نزاهة» في تنفيذ الاستراتيجية يصلون الى 24 شريكاً.

وبشأن جريمة الكسب غير المشروع، كشف التقرير ان 1843 مقراً تم فحص اقراراتها منذ بداية عمل لجان الفحص حتى نهاية عام 2019، بينما 987 مقراً تم فحص اقراراتها منذ بداية عمل لجان الفحص خلال 2019/2020، حيث تم حفظ 711 مقراً لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع بينما 276 جارٍ استكمال فحص اقراراتها، مبيناً ان 12 مقراً تم فحص اقراراتها بناء على بلاغ او رصد مقدم من قطاع الكشف عن الفساد والتحقيق في «نزاهة».

وأشار التقرير الى ان عدد البلاغات خلال 2019/2020 وصلت الى 118 بلاغاً تمت احالة 16 منها الى النيابة العامة، لافتة الى عدد 23 ضبطية قضائية و79 حالة حفظ نهائي.

وأوضح ان «نزاهة» اعدت دراسة عن جرائم الرشوة ومدى انتشارها في الكويت بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلاً بادارة الاقتصاد التقني اذ اظهرت الدراسة ان انتشار الرشوة يعود الى ضعف الرقابة بنسبة 44.7 في المئة، بينما 44.4 في المئة ترجع الى ضعف الوازع الديني، في حين اكد 44.1 في المئة ان انتشار الرشوة بسبب ضعف الوازع الأخلاقي، و41.8 في المئة بسبب تعقيد اجراءات العمل، و27 في المئة تعود الى زيادة الأعباء المعيشية، و18 في المئة لصعوبة ضبط حالات الرشوة.

وذكر ان المبادرة بالابلاغ عن الفساد هي اولى خطوات مكافحة الفساد، مشيرة الى 8 توصيات لمكافحة جرائم الرشوة، مؤكدة في الوقت نفسه ان هناك 4 توصيات لتحسين بيئة الكويت في مؤشر مدركات الفساد.

