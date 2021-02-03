«تقصي النظافة»: تأخر الرد على مراسلات «المحاسبة» كلّف 20 مليون دينار

وطن النهار

أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة عبدالسلام الرندي تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة، بهدف دراسة ومناقشة العقود من خلال دعوة جهات الدولة المعنية للوقوف على اهم اسباب تردي وضع النظافة في الكويت ومناقشة اهم الملاحظات والحلول المقترحة لتطوير عقود النظافة القادمة لتتلاءم مع التوسع العمراني والنمو السكاني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لآليات النظافة في المستقبل.

واوضح الرندي خلال الكشف عن ملاحظات التقرير الأول للجنة النظافة بعد الاجتماعات مع رؤساء القطاعات ومديري النظافة ومفتشي النظافة وكذلك جهات المراقبة وغيرها مثل «ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الزراعة وهيئة البيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية» تبين انه لابد من اعادة النظر في وضع فلسفة جديدة وتغيير الاسلوب الحالي لعقود النظافة سواء في العنصر البشري او الآليات كذلك يجب اعادة النظر في توزيع المناطق الجغرافية.

وقال ان اللجنة زارت مراكز النظافة في عدة العاصمة ومبارك الكبير والجهراء وكانت ابرز الملاحظات ان مدة 6 شهور غير كافية للمقاول لتجهيز التزامات العقد اضافة لقلة عدد المفتشين في مراكز النظافة، ولوحظ كذلك ان شاشات مراقبة نظام GPS موجودة في مكاتب مديري المحافظات فقط، وان عدد الحاويات ونوعيتها في مناطق المزارع في كبد غير مناسبة حيث ان ارتفاع الحاوية يعتبر عائقا ولا تفي بحاجة هذه المناطق.

وأشار الرندي الى انه من الملاحظات ايضا رمي المخلفات الطبية والحيوانية في حاويات البلدية مع عدم تطبيق غرامات على الجهات المخالفة وتأخر الجهاز التنفيذي بطلب تخصيص مواقع تشوين لعقود النظافة وتأخر الجهاز التنفيذي في الردود على مراسلات ديوان المحاسبة لتفعيل العقود الجديدة كلف المال العام حوالي 20 مليون دينار.

