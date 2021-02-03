التعليم عن بُعد.. موضوع للنقاش

آراء

نقلت جائحة الـ«كورونا» موضوع التعليم عن بُعد المدرسي الى الواجهة: نقاشا عبر التواصل الاجتماعي والمنتديات التربوية، خوفا وقلقا من قبل أولياء الأمور، تهجما ونقدا لاذعا من قبل بعض الاعلاميين، وترحيبا غير متمعن ومتوازن من قبل مشجعي الموضات والصرعات باسم الحداثة والعصرنة.

ولأن هذا الموضوع سيبقى الشغل الشاغل حتى بعد انقشاع الجائحة، ولشدة الخلافات من حوله، أصبح ضروريا مواجهته بموضوعية وهدوء وعلمية، ودون ارتكاب أخطاء في التطبيق قد تؤدي الى الاضرار بعملية التعليم والتعلم وبمستقبل الجيل القادم.

ونحن هنا نشير الى التعليم عن بعد المدرسي، وليس الجامعي، اذ إن الأخير يختلف في الكثير من التفاصيل عن الأول ويحتاج الى معالجة مستقلة.

دعنا نؤكد أن التعليم المدرسي الصفي القديم الذي يراد تغييره وزحزحته من خلال التطبيقات التكنولوجية الحديثة لم يكن مثاليا. وقد تعرض عبر القرون الى انتقادات شديدة لكل جوانبه النظرية والتطبيقية، والى عدم الرضى بنتائجه الثقافية والقيمية والعلمية وبنوعية خريجيه. ولذلك فهو بحاجة الى اصلاحات جذرية كبرى في مناهجه وطرق تعليمه ونوعية معلميه وأساليب تقييمه للطلبة.

ولأن الحكومات والمجتمعات ارتكبت الحماقات بالنسبة لسيرورة وجودة التعليم عن قرب النظام المدرسي الكلاسيكي فان لديها القابلية أن ترتكب الحماقات بالنسبة للتعليم عن بعد أيضا.

دعنا نؤكد أيضا أن العالم متوجه في المستقبل نحو العمل عن بعد في كثير من المجالات، ونحو ترسيخ وتجذير التواصل الاجتماعي عن بعد، ونحو استعمالات مكثفة للانسان الآلي وللذكاء الاصطناعي. وبالتالي فان المدرسة لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن تلك الثورة الهائلة التي ستكون لها تأثيراتها البالغة على نوع الأبنية المدرسية، وعلى المناهج، وعلى أساليب التعليم، وعلى عملية التقييم، وعلى التعامل مع مصادر المعلومات، وعلى نوع المعلمين المطلوبين، وعلى الأدوار التي ستلعبها العائلة..... إلخ..

لكن ذلك لن يعني اختفاء المدرسة القديمة، تركيبا ومحتوى وتفاعلات بين الطلبة ومدرسيهم وبين الطلبة أنفسهم، وانما سيعني أن حضور التكنولوجيا التعليمية، وبالتالي التعلم المدرسي عن بعد، سيكون بارزا وضروريا كمكمل للتعليم المدرسي عن قرب وليس كمتصارع معه. الاتفاق على هذه المعادلة ضروري جدا، لأنه سيرسم خطوات كل الاصلاحات الضرورية في المدرسة القديمة من جهة وسيعقلن ادخال التكنولوجيا من جهة أخرى.

اذا لم نواجه هذا الموضوع بذلك الشكل فعلينا الاستعداد لمواجهة التالي:

1- احداث تغييرات جذرية في العائلة العربية. فالأم، المرشحة للاشراف على أولادها الذين سيتعلمون عن بعد من البيت، ستحتاج أن تترك عملها للتفرغ لهذه المهمة. واذا كانت غير عاملة فستحتاج الى تدريب تربوي وتكنولوجي يؤهلها للقيام بتلك المهمة. أما اذا كانت هناك حالة طلاق في العائلة فان الأمر سيكون أعقد وأصعب.

2- ماذا عن غياب التفاعل الاجتماعي والثقافي فيما بين الطالب ومعلميه وزملائه في الصف والمدرسة الذي سيختفي نهائيا ان تعلم الطالب من بيته؟ ألن تكون نتائج ذلك الغياب كارثية بالنسبة لتنشئة شخصية الطالب الذهنية والعاطفية والروحية والاجتماعية؟ هل العلاقات الأسرية الحديثة قادرة على أن تسد هذا النقص؟ هل البرامج التلفزيونية والتواصل الاجتماعي الالكتروني قادر على أن يحل محل المدرسة والصف؟ الجواب عن هذه الأسئلة هو حتما كلا.

3- لقد لوحظ ابان غياب الطلاب عن مدارسهم زيادة في قلقهم العاطفي والنفسي.

أما المعلمون الذين سئلوا عن مقدار رضاهم بما حدث فان غالبيتهم الساحقة أكدوا أن غياب التفاعل الصفي سينزل مستوى التعليم والتنشئة بصورة كبيرة خطرة.

4- ان أهم مساعدة للفقراء هو اعطائهم من بدايات التعليم المدرسي تعليما جيدا وتنمية للذات وذلك من أجل حراكهم الاجتماعي المستقبلي للخروج من حالة الفقر. فهل أن حاجتهم الغذائية وأوضاع عائلاتهم المنهكة والجاهلة وامكانيات ذويهم المالية المحدودة ستكون قادرة على تلبية متطلبات التعلم المدرسي عن بعد؟

هناك في الواقع عشرات الجوانب التي ستحتاج الى معالجة، مما يستدعي معالجة هذا الموضوع بهدوء وعقلانية، ومن خلال مصلحة أولاد وبنات العرب فقط، وليس من خلال تهويمات المتطفلين على حقل التربية والتعليم العربي.

