حرب بيولوجية أم أضغاث أحلام؟!

آراء

يقولون: «من يخاف العفريت يظهر له»، هذا بالضبط ما يتم تداوله عبر قنوات الأخبار، وشبكات التواصل، وشاشات التلفزة «الموهومة»، هذا بالضبط ما يتم الإعلان عنه ليس من خلال إعلانات تجارية إنما عن طريق محطات معتبرة وصحف قومية، وآليات إعلامية لها تاريخ، «فيروس جديد أشد فتكا وضراوة ينقله خفاش الفاكهة في الصين»، في الماضي كان خفاشًا رقيق الإحساس، ضعيف البنية، يتم تقديمه كطبق لذيذ في وجبة شهية على «السفرة الصينية التقليدية»، وفي الماضي كان المصدر «غير الثابت» لجائحة كورونا، وفيروسها الرهيب هو ذلك الخفاش «مهيض الجناح»، وفي الماضي أصاب الفيروس الخفاشي افتراضي المنشأ أكثر من 100 مليون شخص وتسبب في وفاة أكثر من مليونين خلال أقل من سنة، وفي الماضي القريب ورغم اكتشاف حفنة من اللقاحات المضادة للفيروس ابتداءً من «سينوفارم الصيني»، انتهاءً بـ «استرازينيكا أوكسفورد»، وجونسون آند جونسون الأميركي، مرورًا بمودرنا الأميركي وسايتونيك الروسي، إلا أن الحالات تضاعفت، والمخاطر صارت أشد وأقسى، والنفق المظلم أصبح أطول وأعمق.

العالم يدخل بياتًا شتوياً جديداً، يحبس نفسه انفرادياً داخل فقاعة تنفسية شديدة الميراث، قوية الشكيمة، حماية للبقية المتبقية من الكون المريض.

وفي الحاضر أي قبل أيام قلائل خرجت علينا الأنباء حاملة تحذيراً على مختلف المواقع لتفجعنا بخبر مفاده أن ما مررنا به خلال 2020 «كوم»، وما سوف نمر به في عام 2021 «كوم آخر»، وأن ما واجهته البشرية من خسائر فاقت 60 تريليون دولار بفعل الإغلاق الاقتصادي في العام الماضي، قد تتفاقم حدته لتصل إلى أكثر من 120 تريليون دولار في العام الحالي 2021، بل أن المديونيات العالمية التي تجاوزت قيمتها في عام 2020 إلى أكثر من 227 تريليون دولار، قد تفوق الـ 300 تريليون دولار في عام 2021 بفعل الخفاش الشقي الصيني الجديد.

وحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن العالم اليوم أصبح قاب قوسين أو أدنى من فيروس صيني قاتل آخر يحمل اسم «تيباه»، وأن هذا الفيروس وللأسف الشديد منشأه خفاش لعين آخر، وأن انتقاله إلى البشرية أكثر سرعة وفتكًا وضراوة، وأن انتشاره بين الناس سيكون هو الأسرع من بين فصائل الفيروسات الأخرى المشتقة من «الحامض النووي إياه»، ومن الشريط الحلزوني الذي يحمل إطارات في منتهى الهشاشة لمرض يصيب الجهاز التنفسي في مقتل، ولا يستجيب للقاحات التي تم اعتمادها «مؤقتًا» بشأن كورونا «الأول»، أو حتى بشأن تحوراته الضعيفة التي يقال عنها أكثر مما يجب.

إن صدقت رواية الجارديان، وإن صدقت الأنباء المتواترة التي تأتي من الولايات الصينية مترامية الأطراف، وإن سافر الفيروس الجديد عبر «الأثير» أو عن طريق الطيران فاقد الشرعية إلى دول أخرى بريئة، فإن العالم سيكون أمام كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل، وأن الكون المريض سوف يواجه مع هذا القادم الخطير وفيات بالجملة، وأن حركة الحياة قد تتوقف تمامًا، وأن الدنيا سوف تذهب ربما لأول مرة منذ بدء الخليقة إلى أبعد من الحد الحرج للحياة ليلتقي بالحد الأحرج للفناء، هذا ما يتوقعه بعض الذين تشاءموا من الخبر الجديد، صحيحًا كان أو مبالغًا فيه، مصدره كان خفاشًا، أو أفعى، أو آكل نمل، أو معملًا «متآمرا» في ووهان الصينية، أو في مناطق أخرى من العالم المتهم نصفه «الأرقى»، بأنه يدق طبول حربٍ بيولوجية من مراكز بحوث، وليس حرباً تجارية أو نووية أو عسكرية من أي نوع.

هذا ما يقال ويصعب تصديقه أن العالم الأكثر تقدماً هو الذي يقود الآن حرباً عالمية شاملة ضد الوجود بأسره، وأن التكنولوجيا الفارقة، والذكاء الاصطناعي والتقنية المتقدمة، والنانو السحري، ما هي إلا أدوات يتم التلاعب بها بأيد عابثة، وضمائر ميتة، وأصحاب قرار أممي تحت الحجر الإنساني الافتراضي حتى إشعار آخر وربما إلى أجل غير مسمى ولا هم يحزنون.

العالم لم يخرج من «كوفيد - 19»، ولم ينتصر على الجائحة الكونية حتى اللحظة، لكن الشكوك التي تحوم حول الأخبار المتوافرة، وسوء النية الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى بفعل الغلق والتوتر والقلق غير المسبوق، هو الذي قد يقودنا إلى تكرار الطرح، وإلى الإفصاح قبل الصفح، بل وإلى الحديث عن عالم أسوأ وليس عن عالم أفضل رغم التقدم العلمي الهائل، ورغم الثورة الرقمية المعقدة، ورغم أن الحلول للقضايا الكونية الأكثر تعقيدًا باتت أقرب من حبل الوريد لكن وللأسف الشديد تجيء الرياح بما لا تشتهي السفن.

