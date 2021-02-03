الانقلاب في ميانمار وعودة الردة على الديموقراطية

آراء

في كل مرة يتدخل فيها الجيش في تغيير المسار الديموقراطي، تظهر اثر ذلك دولة الاستبداد وقانون الطوارئ، وكثيرا ما كتبنا في مقالات عديدة ومداخلات مسجلة ومشاركات تلفزيونية بأن الجيش مكانه في الثكنات وليس في تسيد السلطة، كما أن دوره يقتصر على حماية الحدود والدفاع عن السيادة الوطنية وليس في المشاركة في السلطة، وتلك من أهم أساسيات الدولة المدنية ودولة المؤسسات التي ندافع عنها فكرا وقناعة، ولعل ما حدث اليوم في ميانمار هو تكريس لتدخل القوة في تحويل وتحوير الإرادة الشعبية بقوة السلاح، حيث أعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ وتولي قائده السلطة في البلاد لمدة عام، وذلك بعد أن اعتقل قيادات حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» الحاكم، وعلى رأسهم زعيمته ورئيس البلاد ومسؤولون آخرون كبار.

وقال التلفزيون الرسمي إن الجيش أعلن الطوارئ لمدة عام وإن قائده سيتولى السلطة، مضيفا أن الاعتقالات التي تمت في صفوف الحزب الحاكم جاءت «ردا على تزوير الانتخابات» التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي.

وتأتي تلك التطورات بعد أيام من توتر متصاعد بين الحكومة المدنية والجيش، وهو ما أثار مخاوف من استيلاء العسكر على السلطة في أعقاب انتخابات نوفمبر الماضي التي فاز فيها الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة، لكن الجيش قال إنها مزورة وشابتها مخالفات.

وردا على الانقلاب العسكري، نددت العديد من دول العالم بما وقع في ميانمار، ودعت إلى الإفراج عن قادة الحزب الحاكم، والتراجع عن الانقلاب، وهددت واشنطن باتخاذ إجراءات ضد قادة الانقلاب. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة ما جرى بأنه ضربة قوية للإصلاحات الديموقراطية في ميانمار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن قد يعقد جلسة كانت مقررة الخميس المقبل عن ميانمار بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها نظرا للتطورات الأخيرة.

فحتى وقت قريب كنا نظن أن أسلوب الانقلابات قد عفى عليه الزمن، وان فكر التعددية والمؤسسات والديموقراطية قد ساد، حتى وان عرف بعض المشاكل في التنفيذ، وهو ما دعا جميع المؤسسات الدولية ودول العالم ونحن كذلك من موقعنا المتواضع إلى شجب الانقلاب والدعوة إلى عودة الحكومة المنتخبة وتسوية أي خلاف عبر الوسائل الدستورية المتاحة. والله من وراء القصد.

