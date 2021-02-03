الطفيلي والفتنة!

آراء

أود في البداية توضيح معنى كلمة الطفيلي وهي اسم يطلق على الرجل الذي يحضر وليمة دون أن يدعى إليها، وأما الفتنة وهي ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر.

بعد توضيح المعنى سأتحدث عن حكاية سمعت بها في إحدى المناسبات الاجتماعية وهي عن رجل طفيلي معروف بين أفراد مجتمعه أنه لا يحضر إلا في أوقات يهدف بها زرع الفتنة، وكان أغلب من يعرفه يتحاشى الحديث معه ليس خوفاً منه، إنما لأنه رجل طاعن بالسن وأيضاً ترفع عن مستواه المتدني بالحوار، وفي إحدى المناسبات كان بالحضور رجل سليط اللسان، وأخذ الطفيلي كالعادة بالحديث يزرع الفتنة، وكان يظن بأن المجتمعين سينصتون له، وهنا كانت المفاجأة المدوية له من الرجل سليط اللسان بأن بصق على وجهه الطفيلي من شدة سلاطة لسانه فما كان من الطفيلي الا المغادرة على وجه السرعة، والفائدة من الحكاية بأن الرجل يحكم لسانه وتصرفاته وآرائه لأنه لا يعلم بأي وقت سوف يعرف حجمه ومكانته.

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جبل المجتمع منذ القدم على المساواة فيما بينهم بالحقوق والواجبات ونصت المادة (29) من الدستور على ذلك بأن {الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين}، والشعب الكويتي واجه مخاطر جمة منها ما كان يهدف لبث التفرقة والفتنة بينهم، وقد استطاع الشعب بتكاتف أفراده أن يتجاوزها، فلن يضر الشعب الذي يدين بالولاء لحكامه أفكار أو أقوال أو تصريحات بعض من يطلق عليهم الطفيلية.

