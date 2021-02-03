الأمير تسلَّم أوراق اعتماد عدد من السفراء

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واحتفل في قصر بيان صباح أمس بتسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير مرزوق ايسان دانيل سفيرا لجمهورية افريقيا الوسطى والسفير خوسيه لويس نورييغا سانشيز سفيرا لجمهورية كوبا والسفير ثانغ توان نجو سفيرا لجمهورية فيتنام الاشتراكية والسفير فرانسيسكو ماورو برازيل دي هولاندا سفيرا لجمهورية البرازيل الاتحادية وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.

حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سموه أحمد الفهد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

