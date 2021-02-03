منح جائزة «صباح الأحمد لرعاية المسنين» لمركز علم الشيخوخة بالصين

أول النهار

قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ان لجنة جائزة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- للبحوث بمجال الرعاية الصحية للمسنين قررت بالاجماع منح الجائزة هذا العام للمركز الوطني لعلم الشيخوخة بالصين.

وأوضح الشيخ باسل الصباح في تصريح صحافي امس ان المركز الصيني حصل على الجائزة التي تمنح تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لمبادراته وانجازاته في مجال البحوث الصحية لرعاية كبار السن منذ نشأته في عام 2015.

وأشار الى ان المركز يقوم بتنفيذ العديد من البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية واقامة الدورات التدريبية ومبادرات التوعية بالاضافة الى البحوث الصحية في التخصصات المختلفة ذات العلاقة بتعزيز صحة كبار السن.

وأضاف ان المركز يقوم كذلك بوضع الخطط الوطنية في الصين بشأن نظام الخدمات الصحية للمسنين وتنفيذ المشاريع المرتبطة بها.

وبين ان مبادرة المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- بمنح هذه الجائزة تجسد القيم الانسانية السامية للأمير الراحل والأيادي البيضاء للكويت التي امتدت لجميع ارجاء المعمورة.

وأشار الى ان المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية صادق في دورته الـ(148) على اختيار لجنة الجائزة للفائز بها مقدما التهاني والتبريكات للمركز الوطني لعلم الشيخوخة في الصين لفوزه بالجائزة هذا العام.

وتمنى للقائمين على المركز المزيد من التوفيق والانجازات مثمنا الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية ومديرها العام الدكتور تيدروس ادهاتوم للاعلان عن الجائزة وتلقي ودراسة طلبات المتقدمين لها واختيار الفائز بها.

وأكد الشيخ باسل الصباح اعتزازه بعمق العلاقة المتينة بين وزارة الصحة الكويتية ومنظمة الصحة العالمية التي تعود الى عدة عقود منذ انضمام الكويت لعضوية المنظمة ومشاركتها الفعالة في برامجها واجتماعاتها وما اثمرته من انجازات ايجابية ملموسة لتعزيز الحق في الصحة للجميع وتشجيع البحوث الصحية.

يذكر ان جائزة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة تمنح لقاء ما يقدم من مساهمات جليلة في البحث بمجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة على مستوى منظمة الصحة العالمية (WHO).

وتتم التوصية باختيار المرشح للفوز بالجائزة عن طريق هيئة الجائزة التي تقوم بدورها برفع توصياتها الى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وتسلم الجائزة للفائز بها في الاحتفال الذي يقام سنويا على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية بجنيف في شهر مايو.

