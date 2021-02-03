البدر: مليون ونصف المليون استفادوا من أنشطتنا خلال جائحة «كورونا»

أول النهار

احتفت لجنة التعريف بالإسلام بإنجازاتها المميزة التي حققتها خلال 2020 وكرمت مديريها السابقين الذين كان لهم الدور الكبير في تطوير اللجنة وأقيم الحفل بدار النوري النسائية للتعريف بالإسلام في منطقة السالمية وسط حضور كبير لقيادات جمعية النجاة الخيرية والمهتدين الجدد والجاليات المسلمة.

وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة فيصل الزامل: حققت التعريف بالإسلام إنجازات مباركة خلال العام الماضي 2020 وذلك رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا وقامت اللجنة بدور وطني رائد وتعاونت مع شتى وزارت الدولة كوزارة الصحة والداخلية والإعلام والتجارة والصناعة والدفاع المدني والهيئة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات والمؤسسات من أجل نشر التوعية بمخاطر هذا الفيروس. وأشاد الزامل بفريق عمل التعريف بالإسلام مؤكداً أن الإخلاص والعمل الجماعي المنظم والخطة الاستراتيجية الواضحة للجنة كانت سببا رئيسياً في تحقيق وبلوغ هذه الإنجازات المباركة.

وفي كلمة له خلال الحفل قال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم البدر: نجتمع معكم اليوم من أجل أن نعبر لكم عن تقديرنا العميق للجهود العظيمة التي بذلتموها ومازلتم ولنقدم لكم جزيل الشكر على حملكم لهذه الأمانة على أكتافكم في ظل عام استثنائي ليس على الكويت فحسب بل على العالم أجمع.

