تباشير فبراير.. مصالحة وطنية

الأولى

بينما انطلقت تباشير عودة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الطريق الصحيح بعد الاتفاق المعلن بين الحكومة ومجموعة الـ 16 النيابية، الا ان هناك مجموعة نيابية اخرى تتمثل بثمانية نواب وهم خالد العتيبي وشعيب المويزري وبدر الداهوم ومحمد المطير وعبدالكريم الكندري وثامر السويط وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة يسيرون عكس سير الأوضاع الماضية الى الاستقرار.

حيث اتفقت تلك المجموعة على الانسحاب من جلسة القسم التي ستعقد بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ومن الانسحاب من الجلسة الى الاستجواب حيث اعلن النائب مساعد العارضي والذي على ما يبدو يضع رجلاً في مجموعة الـ 16، وأخرى مع مجموعة المعارضة ان استجواب سمو رئيس الوزراء ما زال قائما واسبابه قائمة ان لم يحصل عفو، وانه يثق بمجموعة الـ 16، الا انه لا يثق برئيس الحكومة.

من ناحيته، قال النائب احمد الحمد: نحن مع المصالحة الوطنية الشاملة والتي هي بعيدة عن الانتقائية والاصطفاف ايا كان نوعه والتي يجب ان كانت هدفا حقيقيا ان تشمل الجميع حتى تحقق الغاية المرجوة منها اما استبعاد فئة والمطالبة بأخرى فانها لن تؤدي الا الى مزيد من الاحتقان. من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد ان المصالحة يجب ان تشمل الجميع بمن فيهم اعضاء ما يسمى بـ«خلية العبدلي» فهؤلاء قضيتهم حيازة سلاح وغالبيتها اثناء الغزو العراقي.

وقال: طلبت من سمو رئيس الوزراء خلال لقائي معه حلا عادلا وسريعا لقضية البدون كي نطوي هذا الملف الانساني، وطرحت مسألة عدم صرف شهادات الجامعة للبدون وايقاف رواتبهم من قبل البنوك والقيود التي توضع عليهم في الجهاز المركزي خصوصا الزامهم بذكر جنسية معينة في بطاقاتهم. من ناحيته قال النائب د.عبدالله الطريجي انه التقى امس سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد، مشيرا الى ان الخالد ابدى تعاونا من اجل التوافق مع المجلس حيال القضايا والقوانين المطروحة.

وأضاف الطريجي في تصريح صحافي انه نقل لسمو رئيس الحكومة ضرورة وضع مواجهة الفساد واجتثاثه في سلم الأولويات، الى جانب تعديل قوانين الانتخاب والجرائم الالكترونية، وضبط التركيبة السكانية المختلة، وتوفير فرص العمل للكويتيين، والابتعاد تماما عن جيب المواطن ومكتسباته في اي معالجة حكومية لعجز الميزانية.

وأكد الطريجي انه نقل للخالد ضرورة طي ملف المصالحة الوطنية ليعود المواطنون الى بلدهم معززين مكرمين، خصوصا ونحن نعيش اجواء الاحتفال بالعيد الوطني، لافتا الى ان سموه ابدى تفهما لهذه الرغبة، وحرصا على تعاون المجلس مع الحكومة في حسمه.

وأوضح ان اللقاء تطرق الى اهمية الانتهاء من التشكيلة الحكومية في القريب العاجل من اجل استئناف الجلسات واقرار القوانين المنتظرة، مشيرا الى انه شدد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة في اختيار الوزراء الأكفاء القادرين على تنفيذ برامج ومشاريع الحكومة، والتعاون مع المجلس في الدفاع عن مصالح الشعب وأمواله.

والى ذلك دخل النائب هشام الصالح على خط الاستجوابات حيث اعتبر ان لكل مجموعة من النواب الحق في تحصين رئيس الوزراء او اي وزير وتبقى وجهة نظرهم، اما بالنسبة لي فلا رئيس وزراء محصن ولا وزراء محصنون.. والمسألة هي اقتناع شخصي في اي استجواب، وانا حالياً في اتجاهي نحو مساءلة وزير الداخلية اذا لم يعالج الملفات العالقة «الجناسي، القيود الامنية، التحقيقات».