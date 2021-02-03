أبوحازم.. الحكمة والرزانة

الأولى

حقاً يا أبا حازم لقد أتعبت من بعدك، تلك الكلمات هي أقل ما يوصف به نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، الذي نزل عن صهوة جواده، بعد أن أبلى بلاء حسناً في كل موقع أسند إليه، وفي كل مهمة كلف بها، على امتداد حياته الوظيفية الزاخرة بالعطاء والبذل للكويت، التي سكنت منه القلب والعقل والوجدان.

ففي مجال السياسة، هو ذلك الفارس المتمكن، الذي لا يشق له غبار، يملك زمام الكلمة، ويتسم بالروية والأناة والاتزان، فليس بالمنفعل المتهور، ولا بالمحجم المتقهقر، وإنما هو الجسور في غير اندفاع، الحكيم في غير تراجع أو تنازل، أو دفن للرؤوس في الرمال.

لم تكن كل تلك الأوصاف غريبة على الجارالله، ولا دخيلة عليه، ولا متناقضة مع شخصيته الهادئة الرزينة، التي تزن كل الأمور بموازين الدقة الكاملة، والإجادة التامة، والتميز الذي قل نظيره، وعظم تأثيره، لا في الكويت وحدها، بل وفي المنطقة الخليجية والمؤسسات الدولية.

وإذا كان هذا هو خالد الجارالله في المجال السياسي، والميدان الدبلوماسي اللذين أبدع فيهما كل الإبداع، وأقنع كل الإقناع، فإنه لم يكن أقل توهجاً، ولا أدنى تميزاً في بقية المجالات، ففي الجانب الإعلامي مثلا، رأيناه واثقاً غير متردد، يحسب كلماته وينتقي ألفاظه، ويعبر عما يريد بمفردات واضحة بينة، لا تقبل التأويل، ولا يفهم منها إلا ما يريد أن يقول، وبالتالي لم ينقل عنه يوماً، ولم ينسب اليه أبداً إلا زبدة الكلام، والمختصر المفيد في الموضوعات، التي يتناولها أو يتطرق إليها في تصريحاته، سواء كانت خاصة أو عامة.

أما عن حكمته وخبرته وعمق تجربته، فحدث ولا حرج، إذ يشهد بذلك كل من تعامل معه من السفراء، والدبلوماسيين، ورجال الإعلام، الذين اجمعوا على أن في عقل الرجل حكمة الكبار، وجلد الرجال، وصبر الواثقين، إضافة إلى همة الشباب، وتفتح القادة، الذين عركتهم الحياة، وصقلتهم الأحداث، وقوى مناعتهم توالي السنين.

ولو تركنا حياته الوظيفية جانباً، وتناولنا المجال الإنساني في شخصيته الفذة الفريدة؛ لرأينا إنساناً يأسر جلساءه بتواضعه، وسعة ثقافته وروحه المحبة، التي لا تعرف البغض، ولا ترتاح إلا باحترام وتقدير الآخرين، ولو كانوا دونه في القيمة والقامة، أو في القدر والمكانة، أو حتى في السن، متعه الله بالصحة والعمر المديد.

وإضافة إلى ذلك، تمتع الرجل برصانة فكرية، وبقدرة هائلة على تحليل الشخصيات والأحداث، وبنظرته الثاقبة التي لا تخطئ الهدف، ولا تحيد عن الغاية المرسومة، والأمل المنشود.

وإذا كان الرجال يوزنون بأعمالهم، وبأقدارهم، وبعطاءاتهم للوطن، ولأبناء الوطن، فمن المؤكد أن خالد الجارالله، كبير في نفوس كل الكويتيين، وسيظل كبيراً وخالداً في ذاكرة أبناء هذا البلد الطيب، الذي عرف عنه أنه لا ينسى معروفاً، ولا يغفل أبداً عمن أحسن إليه، واهتم بشؤونه، وسعى إلى رفعته ونهضته بكل ما يملك من طاقة وجد واجتهاد.

شكراً أبا حازم، يا من كنت تلميذاً نجيباً في مدرسة سمو الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- فنهلت من معينه، وارتويت من نهر عطائه، فكنت نعم الطالب، وكان أثرك الباقي نعم المستهدف والمطلوب.

