ارتفاع ملحوظ لحالات الإصابة بـ«كورونا» والإعلان عن إجراءات صحية مشددة غداً

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كشفت مصادر صحية عن اجراءات مشددة لن تصل الى فرض الحظر او الاغلاق سيتم اتخاذها في اجتماع لجنة كورونا غدا الخميس بعد ارتفاع اعداد الاصابات بـكوفيد -19 خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت المصادر لـالنهار انه تم اكتشاف السلطات الصحية لحالات مصابة بكورونا خالطت قادمين من السفر على الرغم من تقديمهم لتقارير طبية تؤكد خلوهم من الاصابة بالفيروس اجروها في الخارج من قبل جهات غير رسمية او تقوم بتزوير الشهادات. وشددت المصادر على ضرورة الاسراع بانجاز مختبرات الفحص في المطار لفحص جميع القادمين واعتماد آلية لاظهار النتائج بأقرب وقت قبل السماح لهم بالخروج الى حجرهم المنزلي والاختلاط بالآخرين.

ولم تستبعد المصادر ان تلزم السلطات الصحية جميع القادمين بالحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة ان لم تؤت المناشدات والدعوات بعدم السفر الا للضرورة ثمارها.

واشارت المصادر الى ان البلاد اصبحت تعيش بحالة من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتحميل جزء من المسؤولية للجهات الحكومية وجزء آخر للمواطنين الذين لم يعودوا آبهين بقرارات منع التجمعات واقامة والولائم والمناسبات الاجتماعية.

ونوهت المصادر الى ان تقريرا سيرفع للجنة يؤكد وجود أسواق وجمعيات تعاونية وجهات حكومية لم تعد تلتزم بالاشتراطات مثل قياس الحرارة وفرض التباعد ولبس الكمام واستقبال المراجعين بمواعيد مؤكدة ان الأمر اصبح يستدعي تدخلا سريعا خاصة وان شهر فبراير يشهد اجازة دراسية وكذلك احتفالات وطنية تزيد معها التجمعات.

من جانبه حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د عبد الله السند من ارتفاع حالات الاصابة، وحالات دخول الى المستشفيات والعناية، وارتفاع نسبة الاصابة الى المسحات. وقال ان السيطرة على الوضع والمحافظة على الانجازات التي حققناها معاً جميعاً، كل ذلك يتطلب التعاون المشترك والحرص الدائم، وترك المجاملة وعدم التهاون، ولنا في كل اصابة عظة وعبرة.

وكانت وزارة الصحة اعلنت امس تسجيل 811 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 166654 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 960 حالة.

وقالت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 59 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6708 حالات. وأضافت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 9140 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1547402 فحصا مشيرا الى ان نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8?9 في المئة.

وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 510 اصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 158986 حالة.