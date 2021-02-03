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35 راكباً حداً أقصى للرحلات القادمة


كشفت مصادر مطلعة لـالنهار عن أن الإدارة العامة للطيران المدني وجهت كتابا الى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي تفيد بتخفيض اضافي لأعداد القادمين الى الكويت لتصبح بواقع 35 راكبا فقط في الرحلة الواحدة لجميع الشركات الاجنبية ليتقلص بذلك عدد القادمين الى البلاد.
وبينت أن التعليمات الجديدة جاءت بناء على توصيات وزارة الصحة بتخفيض أعداد القادمين الى البلاد بشكل كبير للغاية، مشيرة الى ان شركتي الكويتية والجزيرة تم استثناؤهما من العدد 35 راكبا ليتناسب التشغيل مع الشركات الاجنبية العاملة في الوجهة نفسها.


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