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دشنت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان امس فعاليات الأسبوع السنوي السادس للتوعية بهذا المرض تحت شعار «القرار قرارك» بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام في دول مجلس التعاون واليمن.

وقال الأمين العام للاتحاد د. خالد الصالح إن الفعاليات تتضمن محاور ذات صلة إلى جانب مناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا التي «تسببت في تأخر علاج بعض الحالات خشية التعرض للإصابة» ما حدا بالاتحاد الخليجي إلى تنظيم أكثر من ورشة عمل ومؤتمر لتسليط الضوء على العقبات والخطوط الرئيسة للتغلب عليها لافتا إلى «وضع أدلة إرشادية تم إرسالها إلى وزراء الصحة في دول الخليج بغية تبنيها».

وذكر أن «السرطان» من الأمراض المزمنة التي تحظى بأولوية قصوى في أجندة عمل مجلس الصحة الخليجي لافتا إلى النجاحات الإيجابية التي حققتها ولاتزال الأسابيع المشتركة المتخصصة على صعيد التوعية به وبضرورة الكشف المبكر عنه والتحذير من عوامل الخطورة، لاسيما التدخين لذا جاء شعار العام الحالي «القرار قرارك».