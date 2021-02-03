حزام الإنفاق.. غير قابل للشد!

مال وأعمال

قال مصدر اقتصادي مسؤول لـالنهار، ان متطلبات جوهرية تجعل السيطرة على الصرف صعبة للغاية، حيث ان حزام الانفاق عملياً غير قابل للشد، في ظل اقرار موازنة قوامها 23 مليار دينار، وهو رقم صعب للغاية، في ظل ازمة متنامية.

وبين ان الحكومة تبحث جدياً عن مخرج للسيولة، تحت عنوان مطلوب افكار نوعية لزيادة الايرادات بعيداً عن المواطنين والشركات المتعثرة، مشيراً ان حل فرض ضرائب غير وارد حالياً، حيث انها ستصطدم بالنواب، ولا خيار سوى تطبيق برنامج التخصيص واعادة هيكلة الميزانية.

وتابع قائلاً: من الصعب للغاية الاستمرار بهذا الشكل ولابد من الاسراع من علاج الأوضاع الصعبة الحالية.

فيما افادت مصادر اقتصادية متابعة بأنه لا اصلاح دون اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة.

وأفادت ان الحكومة مطالبة باعادة النظر في اجراءات التوظيف في القطاع العام، فتوظيف كل خريج بات امراً مرهقاً للغاية للميزانية، مستدركة ان سد فجوة المزايا بين القطاعين العام والخاص هي احد الآليات الواجب تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، فاستمرار تدفق الموظفين للقطاع العام لم يعد مقبولاً في ظل ارتفاع كبير في الانفاق وتراجع حاد في الايرادات.

وأوضحت المصادر ان زيادة الايرادات العامة وتعزيز المصدات المالية باتت على درجة كبيرة من الأهمية في الوقت الراهن، مشيرة إلى ان نفاد سيولة الاحتياطي العام اوجدت ربكة كبيرة لدى الحكومة في تدبير السيولة اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة الحادة التي تواجه الميزانية.

ومن بين الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة ما يتعلق بمواجهة الفساد المالي ووقف الهدر في الانفاق والسعي لتعزيز الايرادات العامة من بوابة وقف الفساد ووقف الأوامر التغييرية للكثير من مناقصات وممارسات الدولة والتي تصل إلى مئات الملايين.

وقالت المصادر انه لا يمكن القبول برفع الرسوم أو تطبيق ضريبة وقت الأزمات، ناهيك عن غياب القناعة لدى الكثيرين لشركات القطاع الخاص بقبول هكذا توجه، لغياب الخدمات التي تقابل تطبيق مثل تلك الضرائب، موضحة انه على الحكومة وضع برنامج تحفيزي للقطاع الخاص يتضمن رفع تطبيق الرسوم والضريبة على الشركات لحين الانتهاء من تلك الأزمة.

وأشارت ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتطلب ميزانيات مالية مدققة لحوالي 400 الف رخصة تجارية، وهو عدد ضخم يتطلب الكثير من الأجهزة الفنية والموارد البشرية اللازمة لتطبيق مثل هذا الأمر، مبينة ان تكاليف تحصيل الضريبة قد يفوق الايرادات المتوقع تحصيلها في حال غياب الاستعدادات لذلك.

واستدركت المصادر قائلة: ان هناك حاجة ملحة لاعادة اختيار المشاريع التنموية بشكل يراعي الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد والسعي لتنفيذ المشروعات التي تساعد الحكومة على تحقيق استراتيجيتها الرامية لتوظيف الخريجين وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام.

جدير بالذكر ان الكويت اقرت ميزانية عام 2021/2022 بعجز تقديري تجاوز 12 ملياراً وبايرادات بحدود 10.9 مليارات مقابل حجم انفاق يصل إلى 23 ملياراً وبسعر اساسي لبرميل النفط يصل إلى 45 دولاراً للبرميل وسعر تعادل يصل إلى 90 دولاراً للبرميل وبمرتبات ودعومات بلغت 71 في المئة من اجمالي الانفاق المقدر في الميزانية.

