وزير النفط: أفضلية التعيين لأبناء الكويتيات

مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس عن تعيين 3 من ابناء الكويتيات في وزارتي النفط والكهرباء والماء والجهات التابعة لكم، منذ صدور المرسوم رقم 17 لسنة 2017 بشأن منح الأفضلية في التعيين لأبناء الكويتية فيما يتعلق بتشغيبهم في الجهات الحكومية.

ولفت الوزير الفارس في رده على سؤالين برلمانيين إلى ان وزارتي النفط والكهرباء تتبعان الآلية الخاصة بتعيين ابناء الكويتيات وفق ما نص عليه المرسوم السابق الاشارة اليه، والتي تعطي الأفضلية في التعيين للمرشحين المستوفين للشروط والضوابط الوظيفية من غير الكويتيين من ام كويتية، وذلك في حال عدم وجود مرشحين كويتيين مستوفين للشروط والضوابط الوظيفية المطلوبة.

وفي سياق متصل، اوضح وزير النفط إلى ان صرف بدل العدوى أو الخطر يتم بالاتفاق بين ديوان الخدمة والجهة الحكومية بشأن تحديد الوظائف أو مراكز العمل أو الأعمال التي يتعرض خلالها الموظف للخطر أو العدوى أو التلوث أو الضوضاء.

وبين الوزير في رده عن اسباب عدم صرف بدل المناوبة بشكل ثابت، ان التكليف بنظام المناوبة يكون حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على جدول المرتبات للفترة التي يحددها القطاع باختيار احد النظامين الصادرين عن ديوان الخدمة المدنية.

وأشار إلى انه تم وقف مكافأة القطاع الهندسي عن المعينين الجدد اعتباراً من اول يناير 2017 استناداً لكتاب ديوان الخدمة المدنية، وتمت مخاطبة الديوان بهذا الخصوص لاعادة صرف تلك المكافأة لكافة الموظفين المستحقين لها من المعينين الجدد والمنقولين داخلياً، مع استمرار صرفها لمن هو بالعمل حالياً أو التحق بالعمل بعد صدور القرار.

