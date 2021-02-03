«ستاندرد آند بورز»: تقلص اقتصادات الخليج يضغط على الشركات

مال وأعمال

قالت ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية ان من المتوقع ان تظل اقتصادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست اصغر العام المقبل مما كانت عليه في 2019، مما سيؤدي إلى استمرار الضغوط على شركات المنطقة.

وأضافت وكالة التصنيفات ان من المقرر ان تركز الشركات، ومنها العاملة في البنية التحتية، على تعويض خسائر 2020 ووقف الكثير من الاستثمارات الجديدة في 2021.

وقالت ستاندرد اند بورز «دون تعاف كبير للايرادات، من المرجح ان تركز الشركات على ضبط الكلفة وادارة السيولة ادارة استباقية وصيانة تدفقاتها النقدية، بينما ستظل الاستثمارات الجديدة في ذيل الأولويات بمعظم القطاعات.

«بعد معاناة انكماش كبير في 2020، نتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5 بالمئة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معا بين 2021 و2023».

والنظرة المستقبلية سلبية لما يقرب من خمسي الشركات غير المالية وشركات البنية التحتية المصنفة من ستاندرد اند بورز في منطقة الخليج. وباستبعاد الكيانات شبه الحكومية - اي 17 من 32 كيانا مصنفا - يرتفع ذلك إلى ما يقرب من الثلاثة ارباع، مما يُبرز الدور القوي للحكومات في اقتصادات المنطقة.

استحوذت العقارات وخدمات حقول النفط على حوالي نصف اجراءات التصنيف السلبية من ستاندرد اند بورز في 2020.

ومن المتوقع ان يتواصل توجه صيانة السيولة الذي لوحظ العام الماضي حتى نهاية 2021 وسط نمو بطيء، بما يشمل خفض الانفاق الرأسمالي أو ارجاءه وخفض توزيعات الأرباح أو الغاءها وتسييل الأصول للحد من الاستدانة، حسبما ذكرته ستاندرد اند بورز.

