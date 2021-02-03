«براند فاينانس»: 6 بنوك كويتية بين أكبر 500 علامة تجارية للمصارف

مال وأعمال

سجلت 6 بنوك كويتية مُدرجة بالبورصة اسمها بين اكبر 500 علامة تجارية مصرفية في العالم خلال العام الحالي 2021. وبحسب تقرير اصدرته شركة «براند فاينانس، كان للبنوك الكويتية نصيب في 6 مراكز بالقائمة العالمية، التي تصدرها بنك «آي سي بي سي» الصيني، فيما تصدر بنك قطر الوطني القائمة العربية وفي المرتبة الـ48 عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«براند فاينانس»، ديفيد هيغ: «في حين كانت اصابع الاتهام تشير إلى المؤسسات المصرفية حول العالم باعتبارها الجاني الرئيسي في الانهيار المالي الأخير، الا انها هذه المرة لعبت دوراً مهماً وكبيراً في مساعدة الناس على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا».

وأضاف هيغ ان «النتائج التي اظهرتها ابحاث براند فاينانس اوضحت ان استجابات البنوك للوباء العالمي ادت إلى زيادة سنوية في قيمة الشهرة الاجمالية بين العملاء، وهو ما قد يؤدي بلا شك إلى زيادة في قيم العلامات التجارية للمؤسسات المالية حول العالم». وبينما تتدافع الحكومات لتحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة الأزمة الصحية العالمية المستمرة، سجلت ما يقرب من ثلثي اكبر 500 علامة تجارية مصرفية قيمة في العالم خسائر في قيمة العلامة التجارية، حيث شهدت الصناعة تباطؤاً كبيراً في العامين الماضيين بالمقارنة مع الأداء السنوي السابق.

وارتفع اجمالي قيمة العلامة التجارية في تصنيف «براند فاينانس» السنوي بنسبة 10% في 2018 (من 1.07 تريليون دولار إلى 1.18 تريليون دولار)، ومرة اخرى بنسبة 15% في 2019 (1.36 تريليون دولار)، ولكنها انخفضت بنسبة 2% و4% في عام 2020 (1.33 تريليون دولار)، وعام 2021 (1.27 تريليون دولار) على التوالي.

