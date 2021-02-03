«أوكسفورد إيكونوميكس»: التضخم يدمر مكاسب المستثمرين في 2021

مال وأعمال

بعد عام استثنائي للمستثمرين في خضم جائحة كورونا ووسط موجة من التقلبات في مطلع العام الحالي، اطلقت مؤسسة اوكسفورد ايكونوميكس البحثية نفير الخطر بشأن امكانية تعرض المستثمرين لخطر كارثي في العام الحالي قد ينتهي في نهاية المطاف إلى تدمير استثماراتهم. وفي مذكرة بحثية عنونتها الشركة البحثية بـ«كيف يمكن للتضخم ان يدمر 2021 للمستثمرين»، قالت اوكسفورد ايكونوميكس ان الزخم في صعود التضخم هذا العام سيكون استثنائيا ولكن المخاطر المتعلقة بصعوده تمثل تهديدا قويا للمستثمرين. وتابعت المذكرة «المخاطر المتعلقة بصعود التضخم هذا العام تتمثل بشكل رئيس في النمو القوي للناتج المحلي الاجمالي بعد الانكماش الذي حدث العام الماضي في خضم جائحة كورونا». «المخاطر بصورة رئيسية تتمثل في بعض بلدان الأسواق الناشئة والتي ستصبح عرضة للتقلبات». ورسمت الشركة البحثية سيناريو على المدى الطويل يتمثل في تراجع المشاركة في سوق العمل والذي يتزامن مع توقعات بمعدلات تضخم مرتفعة وهو ما من شأنه ان يتسبب في نهاية المطاف في فترة اطول من معدلات تضخم فوق المستويات المستهدفة. وعادة ما تستهدف البنوك المركزية الكبرى حول العالم على غرار الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي معدلات تضخم حول مستويات 2? لتحفيز النمو وتفادي الانزلاق نحو الركود.