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مال وأعمال

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الدولار قفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع


سجل الدولار الأميركي اعلى مستوى في ستة اسابيع امام سلة من العملات مع تراجع اليورو والفرنك السويسري والين الياباني وسط آراء بأن الولايات المتحدة لديها مزايا في نمو اقتصادها وتطعيم سكانها ضد «كوفيد- 19». وارتفع مؤشر الدولار 0.43 في المئة الى 91.017 في نهاية جلسة التداول، وهو اعلى مستوى له منذ الحادي والعشرين من ديسمبر. وتراجعت العملة اليابانية لتحوم حول 105 ينات مقابل الدولار وهو ادنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر. وهبط اليورو 0.6 في المئة الى 1.2060 دولار. وأمام الفرنك السويسري صعدت العملة الخضراء 0.68 في المئة الى 0.8967 للدولار، وهو اضعف مستوى للفرنك في شهرين.


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