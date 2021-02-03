التباين سيطر على البورصة مع «التصحيح»

مال وأعمال

للجلسة الثانية على التوالي تشهد البورصة حالة من التباين رغم ارتفاع السيولة مع تصاعد القوة الشرائية على اسهم المجاميع الاستثمارية ما ساهم في ارتفاع القيمة المتداولة للاسهم في السوق الرئيسي الى 22.6 مليون دينار مقابل تراجع القيمة السوقية للسوق الاول الى 16.2 مليون دينار. وقال محللون ان الجلسة امس اكتست باللون الاحمر مع استمرار عمليات التصحيح للمؤشرات التي ارتفعت خلال الجلسات الماضية بالاضافة الى النظرة السلبية للمشاريع وخفض «موديز للتصنيف الائتماني لـ«كبيكو». واشار محللون الى ان هناك 5 عوامل تنعش البورصة وهي:

1 - الأداء الايجابي للاسهم مع التفاؤل بتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة القادمة بعد عمليات الاغلاق الايجابية وتحقيق البورصة لمكاسب بلغت 1?4 مليار دينار في يناير.

2 - البدء في حملات التطعيم ووصول اللقاحات مع الاستمرار بالاجراءات الاحترازية تحسباً للسلالات المتحورة.

3 - توقعات بالنتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة افضل في النصف الثاني من العام 2020 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه الأثر الجيد على المستثمرين.

4 - استمرار تسجيل اسعار النفط للارتفاعات مع تراجع الامدادات والتزام دول «اوبك» بخفض الانتاج.

5 - توقعات بحدوث زخم للسوق في ظل الحديث عن التوافق الحكومي - النيابي القادم.

واوضح محللون ان الاشكالية تبقى المخاوف من الانتكاسة التي تواجهها بعض الدول الرئيسة من ناحية معاودة انتشار الفيروس وعمليات الاقفال حيث ان الفشل في السيطرة على انتشاره قد يكون عائقاً امام معدلات النمو الاقتصادي العالمي والذي بطبيعة الحال سيؤثر على اسواق المنطقة. وقد تراجعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 36 مليون دينار كما تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.11% و0.17% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بواقع 0.06% و0.13% على الترتيب. وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت السيولة 17.9% لتصل الى 38.92 مليون دينار مقابل 47.39 مليون دينار بالأمس. كما تراجعت الأحجام بنحو طفيف نسبته 0.62% لتصل الى 394.65 مليون سهم مقابل 397.09 مليون سهم بجلسة الاثنين. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 2.59%، بينما تراجع 6 قطاعات اخرى يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بانخفاض قدره 0.78%.

وجاء سهم «تحصيلات» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة مرتفعاً بنحو 16.28%، فيما تصدر سهم «امتيازات» القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 4.91%. وحقق سهم «بيتك» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.19 ملايين دينار مرتفعاً 0.28%، بينما تصدر سهم «ايفــا» نشاط الكميات بتداول 39.73 مليون سهم مرتفعاً 9.09%.

