«السكب» قررت توزيع 7 % أرباحاً نقدية

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة السكب الكويتية خسارة الشركة في 2020 نحو 673.28 ألف دينار (2.23 مليون دولار)، مقابل ارباح عام 2019 البالغة 894.91 ألف دينار (2.96 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة ان التحول السلبي في نتائج الفترة يعود الى خسائر انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة وتراجع المبيعات.

وحققت الشركة ارباحاً بقيمة 81.79 ألف دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل ارباح بنحو 149.15 ألف دينار في الفترة المماثلة من عام 2019، بتراجع نسبته 45.2%.

وأوصى مجلس ادارة الشركة في اجتماعه، بتوزيع ارباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 7 فلوس لكل سهم، وبقيمة اجمالية تبلغ 506.28 آلاف دينار.

