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الخريف ناطق رسمي لـ «البترول الوطنية»


أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تسمية نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية عاهد الخريف ناطقا رسميا جديدا لها، وذلك اعتبارا من الأول من شهر فبراير الحالي.
وقالت الشركة في بيان صحافي أن الخريف يتمتع بتجربة مهنية ثرية، وخبرات متراكمة، اكتسبها عبر سنوات عمله الطويلة في القطاع النفطي.
وأوضحت أنه تدرج في السلم الوظيفي للشركة منذ التحاقه بالعمل فيها عام 1992، وحتى توليه مهام منصبه الحالي عام 2019.
ونوهت الشركة في بيانها إلى أن الخريف شارك خلال سنوات عمله في وضع الكثير من اللوائح الإدارية المنظمة للعمل، وخاصة المتعلق منها بالتعيين والترقيات، كما يترأس مجلس الشراكة الاستشاري الموحد المعني بتعزيز التعاون ما بين القطاعين النفطي والخاص، وهو عضو في العديد من اللجان المتخصصة، ومنها لجنة الشراء التابعة للشركة.


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