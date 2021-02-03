«موديز» خفَّضت التصنيف الائتماني لـ«كيبكو»

مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف الشركة من مستوى (Baa3) الى مستوى (Ba1)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت «كيبكو» في بيان للبورصة ان الالتزامات المصنفة (Ba) تعتبر ذات عناصر مضاربة وتخضع لمخاطر ائتمانية كبيرة، بينما يبين الرقم (1) ترتيب الالتزام في الطرف الأعلى من فئة التصنيف هذه.

وأوضحت الشركة انه ليس من المتوقع لتخفيض التصنيف وجود تأثير مادي على المركزي المالي لـ«كيبكو».

وبينت انه من المتوقع ان تستمر التدفقات النقدية السلبية في عام 2021. ويعزى ذلك اساساً الى انخفاض التوزيعات من الشركات الأساسية للمجموعة والتدهور الكبير الذي طرأ على نسبة القروض الى القيمة السوقية للاستثمارات الخاصة بالشركة في عام 2020، حيث بلغت 45% من مستوى 35.8% في عام 2019 وهو ما يعكس قيمة الاستثمار وانخفاض النقد، وعدم وضوح الوقت للازم لتحول شركة «أو اس ان» الى الربحية او جذب شركاء استراتيجيين.

ولا يزال تصنيف (Ba1) لشركة «كيبكو» يعكس محفظة شركات المجموعة المتواجدة بقوة في قطاع الخدمات المالية وخدمات قنوات الأقمار الصناعية المشفرة مدفوعة الأجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كما يعكس التصنيف حفاظ الشركة على مدار السنين على سيولة قوية، وتبلغ حالياً ما يزيد عن 600 مليون دولار على مستوى الشركة الأم بالرغم من انخفاضها مؤخراً.

