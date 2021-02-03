شراكة استراتيجية بين «كيميكويت» و«هاليبرتون»

مال وأعمال

وقعت شركة كيميكويت للصناعات البتروكيماوية اتفاقية استراتيجية مع شركه هاليبرتون العالمية وذلك للعمل على تصنيع مواد كيميائية ذات ضرورة في اعمال وخدمات قطاع النفط والغاز.

وأعربت الرئيس التنفيذي لشركة كيميكويت للصناعات البتروكيماوية م. آلاء حسن عن سعادتها بهذا الانجاز عبر توقيع اتفاقية استراتيجية في اطار التعاون المشترك مع شركة هاليبرتون العالمية، بما يمثل اضافة قوية للشركة وذلك بانشاء الوحدات الخاصة اللازمة لانتاج هذه المكونات والمواد الكيميائية الخاصة باستخدام احدث تقنيات شركة هاليبرتون العالمية. وأضافت حسن ان هذه الاتفاقية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء قاعدة صناعية على مستوى الكويت والخليج وانها بلاشك سوف ينهض بالاقتصاد المحلي ويساعد على تحسين فرص تنويع اقتصاد الكويت وفقاً للرؤية التنمية الصناعية وتحفيز الصناعة الوطنية تم تطوير هذه الاتفاقية بين الطرفين من اجل ضمان توافر هذه المواد من خلال عملية التصنيع، للتقليل من الصعاب التي قد تنشأ بسبب الشحن او اي طارئ آخر.

واوضح نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة كيميكويت للصناعات م. احمد دشتي، ان الاتفاقية مع احدى الشركات الكبرى في مجال قطاع النفط والغازستساهم في توفير واستخدام افضل التقنيات والمواد المتاحة. وأشار م. دشتي ان ذلك يأتي من واجبنا في القطاع الصناعي لدعم القطاع النفطي، حيث انه يشكل اساس الاقتصاد في الكويت، ودوام استمرارية توريد هذه المواد دون انقطاع.

