الصندوق الوطني.. الحاضر الغائب

مال وأعمال

منذ انشاء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2013 وفق القانون رقم 98/2013 لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف هذا القانون لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت حتى لا تكون الحكومة هي فقط جهة التوظيف الوحيدة بل يكون هذا الصندوق هو النافذة نحو التحول للاقتصاد المجتمعي والصناعات التحويلية والخدمية في جميع القطاعات.

لكن وبعد هذه الاعوام والتجربة بتشغيل هذا الصندوق بأهداف تختلف عن كيف تم تأسيسه والهدف منه نجد ان هذا الصندوق لم يحقق اي هدف تنموي او يكون قاعدة عامة لتطوير الاقتصاد وفق المنظور العلمي والاسباب لفشل هذا الصندوق عديدة لا نريد تكرار ما تم ذكره في اغلب الدراسات والتحليلات الاقتصادية عنه.

الحلول بسيطة لمن يرغب في العمل الجاد لتحقيق الاهداف التي انشئ هذا الكيان من اجلها، فتغير فلسفة الدعم وتحول الصندوق لجهاز رقابي وليس ممولا للمشاريع وتحويل التمويل لشركات الاستثمار بتحديد شروط اولها ان يكون هناك توظيف للمواطنين في قطاع التمويل والرقابة وادارة المخاطر للمشاريع في هذه الشركات. تفكيك كيان هذا الصندوق حتى لا تصرف اموال لا علاقة لها بتمويل المشاريع. تحويل نظام التمويل للمشاريع من قرض لمنهج رأس المال الجريئ ولا يمول اي مشروع ان كان الشخص لم يقم بدراسة حالة السوق وخطة التشغيل وتدرب وفهم كيف يدير مشروعه حتى لا يقع في اي أخطاء اثناء التأسيس بسبب دراسة جدوى قام بشرائها من سيارة للطباعة والتصوير تقف خارج اسوار الهيئة العامة للقوى العاملة.

لا يكتفي هذا فقط للتغير نحو النجاح بعمل الصندوق لكن عندما تكون الدولة تقدم قروضاً للشباب لمشاريعهم باقرار دين يهددهم بالسجون في حال عدم السداد وعندما تتعطل الاعمال مثلما حدث في الجائحة الصحية لفيروس سارس 2 دون ان تحمي القطاع الخاص ولا مشاريع الشباب فالدولة لا تقف مع من يفشل بل اجهزتها تعمل ما تستطيع حتى لا يقف ابداً مرة اخرى بمثل هذه الشروط الغريبة التي تكبل الشباب.

نجاح اي مشروع يتطلب ان تكون هناك سياسة عامة وخطة استراتيجة تعمل وفق منهج واضح لا تكتفي فقط جهة ما بتقديم ما لديها دون ربط ذكي هدفه التسهيل وليس التعطيل. لكن هذا لا يحدث مع هذا الصندوق الذي يعاني اساسا من عدم الاستقرار الوظيفي وغيرها من مشاكل فكيف نطلب ان يكون عوناً للشباب ومشاريعهم.

