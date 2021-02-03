سفير العراق بحث مع مؤسس «ريكونسنس» سبل التعاون المشترك

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التقى سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي بالمؤسس والرئيس التنفيذى لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري و نائب الرئيس التنفيذي يوسف الغصين، وذلك بمقر المركز بمدينة الكويت. ورافق السفير خلال الزيارة كل من أحمد خيرى سكرتير ثالث بالسفارة العراقية، و بلال عبدالقادر مسؤول المراسم بالسفارة.

جرى اللقاء بمقر مركز ريكونسنس بالكويت، حيث أعرب السفير المنهل الصافي عن سعادته لزيارة مركز ريكونسنس، مثمنا جهوده في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين. حيث تمت مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك، كما دار الحديث حول الرؤى والأفكار الممكن تطبيقها لتعزيز العلاقات بين الكويت والعراق، وكيفية تحقيق مزيد من التعاون بينهم. وشجع العنجري خلال اللقاء على تكثيف التواصل المباشر بين أصحاب الرأي والفكر في مختلف الانشطة من كلا الطرفين.

وأكد السفير على ان: «العلاقات الكويتية - العراقية تشهد نموا كبيرا، ونعلم حرص القيادة الحكيمة على تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات وهو ما يجعلنا نهتم ايضا بالمراكز البحثية المهنية ذات الطرح المتزن كمركز ريكونسنس لما لذلك من أهمية لكل من يسعى لبناء جسور تواصل وتأصيل قيمة الانشطة المستقلة والجادة التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين».

من جهته، قال العنجري: «تربط الكويت و العراق علاقات ثنائية وثيقة وعميقة، ويسعدني اهتمام السفير لتعزيزها ايضا من خلال مركزنا، وواجب علينا أن ندعم الدور الذى يقوم به السفير المنهل الصافي فى هذا الشأن، فالمركز ومنذ نشأته في 2019 اهتم بالشأن العراقي، وهو ما دعانا فى يوليو من العام الماضى الى انشاء ادارة مختصة بالشأن العراقى تحت اشراف د. عباس كاظم، لما للموضوع من أهمية تؤثر على الكويت خصوصا، والمنطقة بشكل عام. و المركز على أتم الاستعداد لتقديم كل مايلزم لأشقائنا في العراق للتوصل الى نتائج ايجابية تخدم مستقبل البلدين».

