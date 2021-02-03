التويجري: توقيت «لنكن على دراية» مهم لتزايد التحديات أمام المصارف

مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المحلية للتوعية بمختلف الانشطة والعمليات المصرفية التى تقوم بها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.

جاء ذلك خلال تعليق التويجري على حملة (لنكن على دراية) التى أنطلقت أخيراً بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.

وقال التويجري ان بنك بوبيان حريص على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم لاسيما في ظل زيادة التحديات التى تواجهها البنوك نتيجة التطورات التى يشهدها العالم على جميع المستويات وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في زيادة الثقافة والوعي المصرفي.

وأضاف «بدأت استعدادات بوبيان لهذه الحملة قبل أشهر ومنذ بدأ بنك الكويت المركزي الاستعداد لهذه الحملة حيث تم تسخير جميع ادارات البنك المعنية للتعاون فيما بينها والتعاون مع البنك المركزي واتحاد المصارف لتحقيق أهداف الحملة جميعا بما يعود بالفائدة على العملاء وغيرهم».

وأكد التويجري أهمية مثل هذه الحملات التي تعتبر وسيلة مهمة لتوعية عملاء البنوك بحقوقهم لاسيما وان الحملة على مدار عام كامل سوف تتطرق الى التعريف بدور البنوك كوسيط مالي، وأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك في هذا المجال الى جانب التوعية بحقوق العميل عن الحصول على التمويل الشخصي.

وكذلك الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وآلية تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية، بالاضافة الى البطاقات المصرفية المتنوعة، وأهم الخطوات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال، والتوعية بمخاطر ما يعرف بتكييش القروض والاستثمارات عالية المخاطر وغيرها من الموضوعات المهمة.

