«الكويتية لإدارة المشاريع» نظَّمت ندوة «تعافي مؤسساتنا من تبعات الجائحة»

مال وأعمال

أقامت الجمعية الكويتية لادارة المشاريع (KPMS) بالتعاون مع شركة Advisors العالمية ندوة افتراضية بعنوان (كيف تتدارك وتتعافى مؤسساتنا من تبعات الجائحة؟) وذلك مواكبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها مختلف المؤسسات في الدولة وقد أدار الندوة رئيس الجمعية الدكتور محمد إبراهيم عسكر، وقدمها المحاضر الدولي الدكتور سعدي عدره، وهو رئيس شركة Advisors العالمية والمتخصصة في تقديم التدريب والاستشارات في مجال ادارة المشاريع وتنفيذ الاستراتيجيات.

وأكد الدكتور عسكر حرص الجمعية على استقطاب أصحاب الخبرات على المستوى الدولي خاصة في مجال ادارة المشاريع، كاشفا عن توقيع الجمعية مذكرة تفاهم مع شركة Advisors العالمية ممثلة بالدكتور سعدي عدره والذي لديه ما يربو على الثلاثين عاما من الخبرة قدم من خلالها العديد من الورش التدريبية والاستشارات في أكثر من 20 دولة.

من جانبه تناول الدكتور عدره الدور المحوري للمدير أثناء الأزمات وضرورة صياغته للتصور الاستراتيجي لما بعد الأزمة، مشددا على ضرورة أن يتحلى المدير بالذكاء العاطفي وأن يصون الموارد البشرية من خلال مراعاة النواحي الانسانية والاجتماعية لعبور الازمة بأقل الخسائر، مع المحافظة على ولاء وثقة فرق العمل والعملاء والشركاء، ما يمكن المؤسسة من العودة للعمل بثبات بعد الجائحة.

وأوصى الدكتور عدره باستخدام العديد من الادوات التي تساعد على تجاوز الأزمات، مثل اتباع أطر العمل المعمول بها حاليا في بريطانيا وأستراليا مع فتح قنوات التعاون المباشر ما بين العاملين في ادارة المشاريع، والعاملين في ادارة العمليات في المؤسسة، وتبني أسلوب ادارة المنفعة والدفع باتجاه التحول الرقمي والادارة المهنية لمحفظة مشاريع المؤسسة بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتأمين استدامتها.

ولاقت الفعالية نجاحا كبيراً بحضور أكثر من 250 مختصا في المجال، حيث شارك غالبية الحضور في الاستفتاءات التفاعلية التي أجريت أثناء الندوة، وقد شكلت الفعالية انطلاقة مميزة لأنشطة الجمعية في الموسم الحالي.

يشار الى أن الجمعية الكويتية لادارة المشاريع هي جمعية نفع عام تأسست في أكتوبر 2017، وتهدف للارتقاء بالمستوى المهني لادارة المشاريع في دولة الكويت، من خلال تحقيق أهداف التأسيس وهي زيادة الوعي العام بأهمية تطبيق الممارسات المهنية لادارة المشاريع، واقامة المنتديات والأنشطة المختصة بادارة المشاريع، وتقديم الفرص لتدريب المهنيين في المجال، وتأسيس الرخصة المهنية لادارة المشاريع، اضافة الى تقديم الدعم لمختلف الجهات العامة والخاصة في الدولة.

