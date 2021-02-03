«المستثمرون» تقاضي مجلس الإدارة السابق لـ«جراند مصر»

مال وأعمال

أعلنت شركة جراند مصر التابعة لمجموعة المستثمرون القابضة الكويتية،اتخاذ الاجراءات القانونية المدنية والجزائية ضد مجلس الادارة السابق للشركة التابعة.

وقالت مجموعة المستثمرون القابضة، انه تم التقدم بشكوى بأرقام (2021/256) و(2021/194) ضد مجلس الادارة السابق لشركتها في مصر «المشروعات الكبرى العقارية جراند مصر»، وجاءت الشكوى المُقدمة اثر اكتشاف قيام رئيس مجلس الادارة السابق للشركة ونائبه وعضو مجلس ادارة ساق بعمل توكيل مزور منحهم صلاحيات بيع قطعة أرض مملوكة للشركة، من خلال استخدام مستخرج قديم للسجل التجاري للشركة التابعة، وهو ما يمثل شبهة أفعال يُجرمها ويعاقب عليها القانون.

وأكدت «المستثمرون» أنها وشركاتها التابعة لن تتوانى عن اتخاذ أي اجراءات قانونية لازمة لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها وحماية مصالحهم، علما بأن قطعة الأرض لا تزال مُسجلة ومملوكة باسم الشركة التابعة وفي حيازتها، موضحة أنه تم اخطار الجهات الرسمية في مصر بواقعة تزوير ذلك التوكيل وعدم التعامل به أو بأي توكيلات صادرة بموجبه، وكذلك عدم التعامل مع المشكو في حقهم.

وكانت الشركة أعلنت في 16 سبتمبر الماضي، أنه قد تم الانتهاء من اجراءات الجمعية العمومية العادية لشركتها التابعة (جراند مصر) وتشكيل مجلس ادارة جديد للأخيرة، مع تكليف محامي الشركة في مصر بدراسة تصرفات الرئيس السابق لمجلس ادارة الشركة التابعة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده فيما قد يثبت ارتكابه مخالفات. وفي 21 سبتمبر الماضي، قام محامي الشركة التابعة (جراند مصر) برفع دعوى قضائية ضد أحمد عبدالفتاح بيومي بدر، الرئيس السابق لمجلس ادارة «جراند»؛ بشأن محاسبة الأخير عن الأخطاء والمخالفات الجسيمة المنسوبة له ابان فترة شغله لتلك المناصب التي تم حصرها وما قد يُستجد أثناء سير الدعوى ومطالبته بالتعويض عما لحق الشركة من ضرر بالغ عن تلك الأخطاء والمخالفات.

