«المركز»: بورصة الكويت ثاني أفضل الأسواق الخليجية

مال وأعمال

قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2021، أنها استهلت العام بأداء ايجابي. كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7.9% خلال الشهر. ورحب المستثمرون بالانتشار السريع للقاحات كوفيد-19 في الامارات، ما سيساهم في تعزيز مناعة القطيع بشكل سريع. وعلاوة على ذلك، عززت حزم التحفيز الاقتصادية الاضافية التي أعلنت عنها امارة دبي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 آمال المستثمرين نحو الانتعاش السريع للنشاط الاقتصادي.

وأشار تقرير «المركز» الى أن السوق الكويتية كانت ثاني أفضل الأسواق أداء في المنطقة. وكشفت السوق الكويتية النقاب عن مشروع موازنة السنة المالية التي تبدأ في 1 أبريل 2021. وتعتزم الحكومة زيادة الانفاق بنسبة 6.9% في السنة المالية المقبلة.

ومن المتوقع تقليص العجز بنحو 12.1 مليار دينار، أي أقل بنسبة 13.8% من عجز الموازنة للسنة المالية الحالية. كما ارتفع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 4.2%، بينما استقر معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية عند 21.2، مسجلا ارتفاعا بنسبة 43% مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب الخليجي. واستقر معدل السيولة في شهر يناير عند 137 مليون دولار حسبما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية السابق.

ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع التأمين أفضل القطاعات تحقيقا للربح، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 20.2%، بينما شهد مؤشر قطاع النفط والغاز أكبر تراجع بنسبة 3.0% خلال الشهر. ومن بين الشركات القيادية في الكويت، كانت شركة «أجيلتي للمخازن العمومية» الأفضل أداء بنسبة 11.4%. وقد حصلت الشركة أخيرا على تسهيلات ائتمانية من البنوك بهدف تمويل خططها المتعلقة بالنمو.

وعلى الصعيد الاقليمي، أشار تقرير «المركز» الى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC composite) قد حقق مكاسب بنسبة 2.9%، مدعوما بالأداء القوي للأسواق في الامارات.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 10.9% خلال الشهر، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 6.5%. كما ارتفعت مؤشرات الأسواق في السعودية وقطر بنسبة 0.2% و0.4% على التوالي. وسجلت جميع القطاعات في الدول الخليجية ارتفاعا، باستثناء قطاع الطاقة، حيث سجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية أكبر ارتفاع بنسبة 3.9% لشهر يناير، يليه مؤشر قطاع البنوك بارتفاع بنسبة 3.1%. وسجل مؤشر قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 1.5% للشهر.

كما أشار تقرير «المركز» الى أن مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) كانت من بين أفضل الشركات القيادية أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت مكاسب بنسبة 16.9% في يناير. ورفعت المؤسسة من نسبة تملُّك الأجانب لأسهم الشركة من 20% الى 49% من رأس المال. كما سجل سهم بنك أبوظبي الأول وبنك الامارات دبي الوطني ارتفاعا بنسبة 14.6% و12.6% على التوالي في الشهر.

وقرر كلا البنكين توزيع أرباح نقدية مثل عام 2019، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 وأثرها المترتب على الأرباح. وعزز هذا الاجراء من ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي للبنكين في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية. واضافة الى ذلك، كانت شركة صناعات قطر من بين أفضل الشركات القيادية الأخرى أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت مكاسب بنسبة 10.4% للشهر.

وكان أداء أسواق الأسهم العالمية سلبيا، حيث أغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انتليجنس (MSCI) العالمي على انخفاض بنسبة 1.1 % في شهر يناير. وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) تراجعا بنسبة 1.1% للشهر بعد سلسلة ارتفاعات سابقة بعدما أعلنت شركات التكنولوجيا عن أرباح مخيبة للآمال. ان الارتفاع في معدلات الاصابة بوباء كوفيد-19 في أوروبا قد يعيد ظهور خطر الركود مجددا. وتراجعت الأسواق الأوروبية مدفوعة بتراجع مؤشر أسواق المملكة المتحدة (FTSE 100) بنسبة 0.8%. وسجلت فرنسا وايطاليا تراجعا بنسبة 2.7% و3.0% على التوالي خلال الشهر.

