166.7 مليون دينار دعم المواد التموينية في 2020

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية بلغ 166.73 مليون دينار خلال العام الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية إضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 116.3 مليون دينار، مبينة انها أكثر المواد المدعومة كلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية. وأوضحت أن ما تم انفاقه على دعم حليب ومغذيات الأطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 5.5 ملايين دينار أنفقت على 24 صنفا من تلك المواد في حين بلغ دعم المواد الانشائية حوالي 50 مليون دينار.

