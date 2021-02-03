«وربة للتأمين» طرحت «وثيقة فبراير» بمزايا تأمينية شاملة

مال وأعمال

حرصاً منها على تقديم خدمات تأمينية متميزة لعملائها وتأكيداً على مواصلة دورها الريادي في السوقين المحلي والإقليمي ، طرحت شركة وربة للتأمين وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين وثيقة فبراير بمزاياها التأمينية الشاملة.

وفي هذا السياق قالت مديرة العلاقات العامة والتسويق في الشركة شروق الهزاع أن وثيقة فبراير تجسد فكر وربة للتأمين المتطلع دائماً للأفضل و أن الشركة تواصل طرح كل ما هو جديد

ومميز في السوق التأميني لتلبية تطلعات واحتياجات العملاء، وفي إطار توسيع نطاق الخدمة نظرا لما تحظى به الشركة من إقبال واسع وتعزيزاً لانتشارها تحرص على توفير كافة الإمكانات الفنية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة وفقاً لأعلى المعايير.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة تماما على السوق التأميني المحلي وان فكرنا قائم على دراسة احتياجات ومتطلبات السوق ، مشيرة إلى أن العميل واحتياجاته أولوية مطلقة لدى الشركة.

وتطرقت رئيس فريق خدمة العملاء بالشركة فاطمة الصديقي إلى وثيقة «فبراير» التي تطرحها الشركة وقالت إنها وثيقة شاملة تطرح مرة واحدة كل عام في شهر فبراير بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية و تتضمن أفضل الخدمات لجميع أنواع الوثائق بأفضل المزايا والأسعار.

وأضافت فاطمة الصديقي: إلى جانب الابتكار الجديد في قطاع التأمين الذي يشهد تنافساً كبيراً وبعد دراسة سوق التأمين صممنا هذه الوثيقة بمزايا تأمينية شاملة.

وأكدت الصديقي أن «وربة» جاهزة خلال الفترة المقبلة لطرح المزيد من المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة المصممة لأجل عملائها المميزين والاهتمام بالعملاء والتركيز على خدمة ما بعد البيع للتأكد من رضا عملائها وان الشركة لديها القدرة على توظيف خدماتها الفنية في جميع المجالات بما يعزز قدراتها وحصتها السوقية وتجعلها ذات بصمة واضحة في سوق التأمين.

